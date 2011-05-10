404 کشته و زخمی در تظاهرات سراسری/ خشم انقلابیون از احزاب مخالف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مردم یمن روز گذشته در راستای تلاش برای سرنگونی علی عبدالله صالح رئیس جمهور دیکتاتور این کشور تظاهرات سراسری برپا کردند.

تعز "شهر" همچون روزهای گذشته شاهد بیشترین تجمع و اعتراضات مردمی بود به طوری که در حمله نیروهای امنیتی یمن به معترضین که با استفاده از گاز اشک آور و تیراندازی صورت گرفت دستکم 4 نفر کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی یمن در جریان سرکوب معترضین از خودروهای زرهی استفاده می کردند.

پایگاه اینترنتی الجزیره نیز گزارش داد که علاوه بر تعز مردم شهرهای الحدیدیه، صنعا، شبوه و الضالع با برپایی تظاهراتی کناره گیری فوری علی عبدالله صالح از قدرت را خواستار شدند.

معترضین که شمار آنها بالغ بر صدها هزار نفر بود با سر دادن شعار محاکمه علی عبدالله صالح و نزدیکان وی که متصدی نهادهای امنیتی هستند را خواستار شدند.

شهروندان یمنی همچنین در شعارهای خود اعلام کردند که با طرح شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران این کشور مخالف هستند و از موافقت احزاب مخالف به ویژه اللقا المشترک با این طرح خشمگین هستند.

در جریان تظاهرات روز گذشته در شهرهای مختلف یمن در مجموع 400 نفر بر اثر یورش نیروهای امنیتی زخمی شدند. گفته می شود بسیاری از این نیروها لباس غیرنظامی به تن داشتند. منابع بیمارستانی در این رابطه اعلام کردند که اغلب مجروحین از ناحیه سر، گردن، سینه، شکم و پا زخمی شده اند که 30 درصد این افراد برای همیشه معلول خواهند شد.

گفتنی است مردم یمن همچون دیگر کشورهای عربی از 3 فوریه اعتراضات خود را علیه رژیم دیکتاتوری حاکم آغاز و اعلام کرده اند که تا زمان سرنگونی حکومت علی عبدالله صالح به تظاهرات ادامه خواهند داد.