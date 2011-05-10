بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست تیم کاله آمل در دیدار رفت مرحله ردهبندی مسابقات والیبال لیگ برتر برابر باریج اسانس کاشان اظهار داشت: از عملکرد بازیکنان در آن بازی اصلا و به هیچ وجه راضی نبودم چون آنها شبیه بازیکنان و ترکیب کاله در دیدارهای گذشته نبودند.
وی تصریح کرد: البته مشکل بازیکنان در دیدار رفت مسائل فنی نبود. آنها به خاطر نارضایتی که از عملکرد خود در مرحله نیمه نهایی و دیداری که با سایپا داشتند و اینکه نتوانستند به مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر صعود کنند تا حد زیادی دچار "سرخوردگی" شده بودند.
سرمربی تیم والیبال کاله با بیان اینکه بازیکنان تیمش حضور در مرحله ردهبندی را لایق خود نمیدانستند و به همین دلیل دیدار رفت این مرحله را به دور از آمادگی روحی و با فشار روانی زیادی برگزار کردند، یادآور شد: برای برگزاری دیدار برگشت به اندازه مسائل فنی و چه بسا بیشتر بر روی این مشکلات کار کردیم تا بتوانیم آنها را ترمیم کنیم.
عطایی تاکید کرد: در مجموع تیم کاله در دیدار رفت مرحله ردهبندی در هیچ بخشی عملکرد مثبت نداشت و نتوانست ارائه گر والیبال معمولی باشد. اما در فاصلهای که تا زمان دیدار برگشت داشتیم تمام انرژی خود را صرف تقویت روحیه و انگیزه بازیکنان کردیم تا بدون سرخوردگی بازی کنند. باید آنها معمولی بازی کنند و خود واقعی شان باشند چون میخواهیم از اعتبار والیبال آمل و کاله دفاع کنیم.
سرمربی تیم والیبال کاله آمل در پایان اظهارداشت: در هر حال باریج اسانس با تیم واقعی ما بازی نکرد اما باید اینبار روی اصلی خود را به این تیم نشان دهیم. حمله و دفاع مشخصههای فنی کاله است که در صورت داشتن شرایط روحی و روانی مناسب می توان از آنها برای برتری استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت مرحله ردهبندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز چهارشنبه میان دو تیم کاله آمل و باریح اسانس کاشان در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار میشود.
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