بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست تیم کاله آمل در دیدار رفت مرحله رده‎بندی مسابقات والیبال لیگ برتر برابر باریج اسانس کاشان اظهار داشت: از عملکرد بازیکنان در آن بازی اصلا و به هیچ وجه راضی نبودم چون آنها شبیه بازیکنان و ترکیب کاله در دیدارهای گذشته نبودند.

وی تصریح کرد: البته مشکل بازیکنان در دیدار رفت مسائل فنی نبود. آنها به خاطر نارضایتی که از عملکرد خود در مرحله نیمه نهایی و دیداری که با سایپا داشتند و اینکه نتوانستند به مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر صعود کنند تا حد زیادی دچار "سرخوردگی" شده بودند.

سرمربی تیم والیبال کاله با بیان اینکه بازیکنان تیمش حضور در مرحله رده‎بندی را لایق خود نمی‌دانستند و به همین دلیل دیدار رفت این مرحله را به دور از آمادگی روحی و با فشار روانی زیادی برگزار کردند، یادآور شد: برای برگزاری دیدار برگشت به اندازه مسائل فنی و چه بسا بیشتر بر روی این مشکلات کار کردیم تا بتوانیم آنها را ترمیم کنیم.

عطایی تاکید کرد: در مجموع تیم کاله در دیدار رفت مرحله رده‎بندی در هیچ بخشی عملکرد مثبت نداشت و نتوانست ارائه گر والیبال معمولی باشد. اما در فاصله‎ای که تا زمان دیدار برگشت داشتیم تمام انرژی خود را صرف تقویت روحیه و انگیزه بازیکنان کردیم تا بدون سرخوردگی بازی کنند. باید آنها معمولی بازی کنند و خود واقعی شان باشند چون می‎خواهیم از اعتبار والیبال آمل و کاله دفاع کنیم.

سرمربی تیم والیبال کاله آمل در پایان اظهارداشت: در هر حال باریج اسانس با تیم واقعی ما بازی نکرد اما باید اینبار روی اصلی خود را به این تیم نشان دهیم. حمله و دفاع مشخصه‎های فنی کاله است که در صورت داشتن شرایط روحی و روانی مناسب می ‏توان از آنها برای برتری استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت مرحله رده‎بندی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز چهارشنبه میان دو تیم کاله آمل و باریح اسانس کاشان در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می‎شود.