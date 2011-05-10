ادغام‌ وزارتخانه ها غیرقانونی است/ وزیران موظف به ادامه کار هستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، درجلسه امروز سه شنبه مجلس ستار هدایتخواه، اسدالله عباسی، علی عباسپور، محمد جواد جهانگیر زاده به اعلام تذکراتی نسبت به مصوبات اخیر هیئت وزیران پرداختند.

ستار هدایتخواه با اعتراض به ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه 90 گفت: بر اساس ترکیب فعلی کمیسیون تلفیق نظرات کمیسیون های تخصصی مورد توجه قرار نگرفته و نظرات برخی افراد بر نظرات کمیسیون تخصصی ارجح است.

لاریجانی در پاسخ گفت: با توجه به مذاکراتی که با مفتح مخبر کمیسیون تلفیق داشتیم، مقرر شد مذاکراتی پیرامون اصلاح ترکیب کمیسیون تلفیق صورت بگیرد.

هدایتخواه همچنین با اشاره به اختلاف جدید دولت و مجلس در مسئله ادغام وزارتخانه ها و معرفی وزرای جدید، گفت: عاقلانه ترین راه این است که استفساریه دو فوریتی درباره ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه ارائه شود تا تکلیف این موضوع مشخص شود.

در ادامه این مذاکرات محمد جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه با اعتراض به خروج برخی وزرای وزارتخانه های ادغام شده از محل خدمت خود، گفت: نمایندگان مجلس هنوز لایحه وزارتخانه های ادغامی دولت را بررسی نکرده اند و ممکن است به برخی ادغام ها معترض باشند، لذا وزرا باید در محل خدمت خود تا زمان پایان بررسی لایحه حضور یابند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: ما با ادغام وزارت نیرو و نفت مخالفیم چون مسئله آب شرب به وزارت نفت ارتباطی ندارد.

وی افزود: این نقل و انتقال ها و عدم معرفی برخی وزرا از جمله وزیر راه و وزیر ورزش و جوانان باعث تزلزل وسیع در بدنه مدیریت کشور خواهند شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر جهانگیر زاده اظهار داشت: طبق نظر مجلس و طبق قانون دولت ابتدا باید لایحه ادغام ها را به تصویب مجلس برساند و سپس برای وزرای جدید رای اعتماد بگیرد یا اینکه طی استفساریه ای ابهامات خود را مطرح کند.

وی تاکید کرد: دولت نباید مصوبه هیئت وزیران را قبل از تصویب مجلس برای اجرا به وزارتخانه ها ابلاغ کند.

همچنین اسد الله عباسی رئیس فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی با اعلام تذکری اظهار داشت: در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سرپرست ندارد و سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان بلاتکلیف است و مصوبه مجلس در زمینه تشکیل وزارت ورزش و جوانان بر زمین مانده است.

اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش افزود: بیشترین مراجعات نمایندگان به وزارت راه و نیرو است که بیش از 6 ماه است که پاسخگوی وکلای ملت نیستند و مشکلات حوزه های انتخابیه لاینحل مانده است.

وی تاکید کرد: با تذکری که در بدنه مدیریت کشور به وجود آمده امکان اجرای دقیق بودجه ابلاغی 1390 وجود ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده تصریح کرد: در همه این موارد نامه نگاری هایی صورت گرفته است و مجلس در مقام قانونگذاری و نظارت پیگیری های لازم را از طریق قوه قضائیه یا راهکارهای نظارتی قوه مقننه صورت داده است.

در ادامه علی عباسپور فرد تهرانی با تاکید بر اینکه دولت قوانین تصویب شده مبنی بر تشکیل وزارت ورزش و جوانان را رها کرده است، گفت: دولت به جای اجرای محکمات به اجرای متشابهات پرداخته است و به جای تشکیل وزارت ورزش و جوانان خبرهایی از ادغام برخی وزارتخانه ها و خروج برخی وزرا از وزارتخانه های ادغامی به گوش می رسد.

وی تاکید کرد: احتمال لغو مصوبات هیئت وزیران و مخالفت نمایندگان با این مصوبات در صحن علنی مجلس وجود دارد لذا وزرا طبق قانون اجازه ندارند وزارتخانه ها را ترک کنند.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: وزرای وزارتخانه های ادغامی به دلیل رای اعتمادی که از نمایندگان ملت گرفته اند ، موظف به ادامه کار خود می باشند مگر اینکه به دستور صریح رئیس جمهور عزل گردند.