108 طرح صنعتی و معدنی خراسان شمالی آماده سرمایه گذاری است

علی اصغر رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: برای اجرای 108 طرح آمایش بالغ بر یک هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است که برای 11 هزار و 300 نفر زمینه اشتغال فراهم می شود.

وی عنوان کرد: از 108 طرح یاد شده، 58 طرح به ستاد راهبردی معرفی و از این تعداد، تاکنون برای 28 طرح، توافق برای دریافت 83 میلیارد تومان تسهیلات اخذ شده است، که در همین راستا با اخذ مقداری از تسهیلات، 10 طرح از جمله شمش آلیاژی فولاد کیمیای صبا، گاز اکسیژن و گاز کربنیک اجرا و به بهره برداری رسیده است.

وی یادآور شد: عملیات طرح های تولیدی آجر ماشینی، تولید مخازن فایبر گلاس، تولید سولفات آلومینیوم، تولید پودر لاستیک نیز در حال اجرا است.

رضا زاده در ادامه به سه طرح توسعه کارخانه پتروشیمی استان اشاره کرد و گفت: اعتبار عملیات اجرایی این طرح های توسعه ای بالغ بر 200 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی تولید کریستال، ملامین، تولید اوره با پوشش گوگردی و تولید اوره گرانولی را سه طرح توسعه ای پتروشیمی استان بیان کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح ها، 61 فرصت شغلی فراهم می شود.

وی گفت: بخشی از طرح عملیات اجرایی اولیه این طرح ها، آغاز شده است که در حال حاضر، اخذ دریافت دانش فنی آن در دست اقدام است.