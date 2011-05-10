پروژه بین المللی ترسیب کربن پروژه ای متعلق به ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، کنسئلو ویدال صبح سه شنبه در دیدار با استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: سبب خرسندی است که که خراسان جنوبی مکانی است که undpتوانست با متخصصان ایرانی پروژه ای را با مشارکت مدنی و مردمی به اجرا بگذارد.

وی بیان داشت: پروژه ترسیب کربن در توسعه مناطق محروم و روستایی با مشارکت حداکثری مردم به عنوان پروژه ای موفق عمل کرده است.

نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران اضافه کرد: با مذاکرات انجام شده با رئیس جمهور ایران مقرر شد تا دوستان دیگر سازمان ملل از نزدیک در جریان روند اجرایی پروژه قرار گیرند.

ویدال با بیان اینکه این پروژه نمونه خوبی از موفقیت های مشترک ایران و سازمان ملل است، اظهار داشت: با چندین تجربه موفقی که داشتیم شاهد بودیم که کشور ایران در اجرای پروژه ها از تمامی منابع تخصصی خود استفاده کرده و بهترین مثال از مشارکت مردمی در پروژه ترسیب کربن است.

وی از آمادگی برنامه عمران سازمان ملل متحد خبر داد و گفت: حمایت های مردم ایران در به ثمر رسیدن پروژه ها بسیار ستودنی است و برنامه عمران ملل متحد آماده است تا بیش از پیش در راستای اجرای پروژه های مشترک همکاری کند.