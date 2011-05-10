سفر به کن برای سینماگران و مدیران سینمایی ضروری است

سید ضیاء هاشمی به خبرنگار مهر گفت: سفر به جشنوارههای معتبر خارجی برای سینماگران، کارشناسان و مدیران سینمایی ضروری است، این سفرها میتواند زمینه آشنایی مدیران و اهالی سینما با امتیازهای این جشنوارهها را فراهم کند، لازم است که سینماییهای ما ببینند فستیوالهای درجه یک جهانی چطور اداره میشوند و از آن تجربهها برای برگزاری بهتر جشنوارههای داخلی استفاده کنند.
وی ادامه داد: جشنوارهها فرصتی مناسب برای تعامل میان سینماگران ایرانی و دیگر کشورهای جهان است، میتوان در حاشیه جشنوارهها از امکان دیده شدن فیلمهای ایرانی و فروش آنها به بازارهای خارجی استفاده کرد، دستاوردهای سینمای ایران را میتوان از این طریق به مخاطب جهانی معرفی کرد.
هاشمی افزود: نمیتوان گفت سفر به جشنوارههای مختلف خارجی تاثیری در مدیران سینمایی نداشته، برگزاری جشنواره فیلم فجر در طی این سالها حرفهای تر شده و این نشان دهنده مسیر رو به رشد جشنواره و استفاده از تجربههای مختلف جشنوارههای دیگر است، اگر مسئولان نگاهشان حرفهای شده به دلیل تبادل و تعامل با فضاهای بینالمللی است.
وی درباره تاثیر حضور در فستیوالهای خارجی بر مطبوعات و رسانهها گفت: زمانی که نمایندگان رسانهها و مطبوعاتیها به فستیوالهای مهم و معتبر جهانی میروند، تاثیر این جشنوارهها و نگاه حرفهای را میتوان در این رسانهها هم دید. بهتر است به جای نگاه منفی به جشنوارههای خارجی سعی کنیم نظم و حرفهای گری را از آنها بیاموزیم و از فرصت حضور در جشنوارهها برای رشد سینمای ایران استفاده کنیم.
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