۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

امیرحسین علم‌الهدی مشاور اجرایی سازمان سوره شد

مدیر عامل سازمان توسعه سینمایی سوره طی حکمی امیرحسین علم‌الهدی را به عنوان مشاور اجرایی این سازمان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم سهیل جهان بیگلری آمده است: نظر به تجارب ارزنده و موثر جنابعالی در عرصه فعالیت‌های اجرایی و هنری بالاخص سینمایی و با عنایت به لزوم تجدید ساختار فعالیت‌های سازمانی حسب اهداف و سیاست‌های سینمایی حوزه هنری در امور تولید، توزیع و نمایش، بدین وسیله جنابعالی را به عنوان مشاور اجرایی سازمان توسعه سینمایی سوره منصوب می‌نمایم.

در ادامه این حکم وی یادآور می‌شود: امید است با همکاری و استفاده از توانایی‌های موجود در سازمان در تعاملی هدفمند با همکاران حوزه هنری و هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون به ارتقا سطح جایگاه حوزه هنری در معادلات سینمایی کشور دست یابیم.

امیرحسین علم‌الهدی پیش از این به عنوان معاون اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای، عضو شورای صنفی نمایش، عضو شورای داوری خانه سینما به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو شورای صدورپروانه دفاتر پخش معاونت امور سینمایی، مدیر بازاریابی و پخش سیما فیلم، معاون طرح و برنامه سازمان توسعه سینمایی سوره، قائم مقام مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی، معاون پردیس‌های شهرداری تهران در حوزه سینما و.... مشغول به فعالیت بوده است.

