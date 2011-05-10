به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم سهیل جهان بیگلری آمده است: نظر به تجارب ارزنده و موثر جنابعالی در عرصه فعالیت‌های اجرایی و هنری بالاخص سینمایی و با عنایت به لزوم تجدید ساختار فعالیت‌های سازمانی حسب اهداف و سیاست‌های سینمایی حوزه هنری در امور تولید، توزیع و نمایش، بدین وسیله جنابعالی را به عنوان مشاور اجرایی سازمان توسعه سینمایی سوره منصوب می‌نمایم.

در ادامه این حکم وی یادآور می‌شود: امید است با همکاری و استفاده از توانایی‌های موجود در سازمان در تعاملی هدفمند با همکاران حوزه هنری و هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون به ارتقا سطح جایگاه حوزه هنری در معادلات سینمایی کشور دست یابیم.

امیرحسین علم‌الهدی پیش از این به عنوان معاون اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای، عضو شورای صنفی نمایش، عضو شورای داوری خانه سینما به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو شورای صدورپروانه دفاتر پخش معاونت امور سینمایی، مدیر بازاریابی و پخش سیما فیلم، معاون طرح و برنامه سازمان توسعه سینمایی سوره، قائم مقام مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی، معاون پردیس‌های شهرداری تهران در حوزه سینما و.... مشغول به فعالیت بوده است.