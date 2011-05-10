۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

رایزنی رئیس جمهوری کره جنوبی با مرکل درباره کره شمالی

رئیس جمهوری کره جنوبی در سفر به آلمان با صدر اعظم این کشور درباره برنامه هسته ای کره شمالی و نشست امنیت هسته ای سال آینده در سئول گفتکو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "لی میونگ باک" روز دوشنبه پس از دیدار با "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان در برلین به خبرنگاران گفت: در صورتی که کره شمالی برنامه هسته ای خود را رها کند، "کیم جونگ ایل" رهبر کره شمالی به نشست امنیت هسته ای 26 مارس 2012 (6 فروردین ) در سئول دعوت می شود.

رئیس جمهوری کره جنوبی که در سفر اروپایی خود در ابتدا وارد آلمان شد، افزود: این نشست فرصت خوبی را برای کره شمالی به منظور پیوستن به جامعه بین الملل فراهم می کند.

لی میونگ باک پس از آلمان به دانمارک و فرانسه سفر می کند.

اظهارات رئیس جمهوری کره جنوبی در حالی مطرح می شود که سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی اخیرا گفته است: کره شمالی بدون هیچ پیش شرطی به مذاکرات هسته ای شش جانبه می پیوندد و گفتگو درباره برنامه غنی سازی اورانیوم خود را رد نمی کند.

