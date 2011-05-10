مدیرعامل باشگاه نفت اهواز منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، هرمز قلاوند در این حکم تحقق اهداف و استراتژی ورزش قهرمانی و حرفه ای، تعیین تکلیف ادامه فعالیت باشگاه، تامین بودجه از منابع غیر دولتی، تفکیک وظایف، حدود اختیارات و نحوه تعامل با امور ورزش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را از مهمترین وظایف مدیرعامل باشگاه برشمرد.



وی همچنین از زحمات محمدرضا رسول خمینی و رجبعلی بساق زاده در طول تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.



باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق نفت خیز جنوب، یکی از باشگاه های فعال ورزش کشور است که تیم های وزنه برداری، فوتبال، کاراته، شنا و واترپلوی این باشگاه در لیگ های برتر همه ساله عناوین نخست را به خود اختصاص می دهند.