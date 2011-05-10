تنها تیم اصفهانی لیگ دسته اول به دسته دو سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، لیگ دسته یک فوتبال جام آزادگان امروز با برگزاری 13 دیدار هفته بیست و ششم به پایان رسید و تکلیف تیم های صعود کننده و سقوط کننده مشخص شد.
تیم اصفهانی که در هفتههای گذشته نتایج خوبی در لیگ دسته اول کسب نکرده بود، روز گذشته در سیرجان فولاد نطنز میهمان گل گهر بود.
شاگردان امیرحسین شاهزیدی که تا پیش از این دیدار رده سیزدهم جدول رقابت ها را در اختیار داشتند با شکست چهار بر یک در سیرجان و با توجه به برد ماشین سازی تبریز یک پله دیگر سقوط کردند تا با رقابت های دسته یک خداحافظی و راهی لیگ دسته دو فوتبال شوند.
این تیم اصفهانی در ابتدای فصل مسابقات لیگ دسته اول برای قهرمانی به میدان رفت اما رفتهرفته جایگاه این تیم در جدول ردهبندی پایینتر شد.
با این شکست، تنها تیم اصفهانی حاضر در مسابقات لیگ دستهاول باشگاههای کشور به لیگ دسته دو سقوط کرد، تا اصفهان پس از سالها نمایندهای در این لیگ نداشته باشد.
در انتهای جدول هم استقلال اهواز و سپید رود رشت از گروه ب و فولاد نطنز و ماشین سازی تبریز از گروه الف به لیگ دسته دو سقوط کردند.
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