ما از استعفا ي آقاي" بهبودي "بي اطلاع هستيم

به گزارش خبر نگار ادبي " مهر" ، "مجيد رياضي" مسول دفتر رياست حوزه هنري ، با اظهار بي اطلاعي از اين استعفا گفت : تا امروز هيچ نامه اي در مورد استعفاي آقاي بهبودي به دست ما نرسيده است و ما تا كنون هيچ اطلاعي از اين خبر نداريم .

وي افزود : البته شايد اين خبر صحت داشته باشد . در آن صورت اگر ايشان دلايل كافي براي استعفاي خود داشته باشند امكان موا فقت با آن نيزاز سوي رئيس حوزه هنري وجود دارد . اما مسئله اي كه در گذشته ريشه داشته باشد و بخواهد باعث استعفاي ايشان شود وجود ندارد .



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