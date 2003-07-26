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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۳:۴۴

مسول دفتر رئيس حوزه هنري:

ما از استعفا ي آقاي" بهبودي "بي اطلاع هستيم

ما از استعفا ي آقاي" بهبودي "بي اطلاع هستيم

در پي خبر استعفا ي" هدايت الله بهبودي " مسول دفتر ادبيات انقلاب اسلامي ، " مجيد رياضي " مسول دفتر رياست حوزه هنري از اين استعفا اظهار بي اطلاعي كرد.

به گزارش خبر نگار ادبي " مهر" ، "مجيد رياضي"  مسول دفتر رياست حوزه هنري ، با اظهار بي اطلاعي از اين استعفا گفت : تا امروز هيچ نامه اي  در مورد استعفاي آقاي بهبودي به دست ما نرسيده است و ما تا كنون هيچ اطلاعي از اين خبر نداريم .
وي افزود : البته شايد اين خبر صحت داشته باشد . در آن صورت اگر ايشان  دلايل كافي براي استعفاي خود داشته باشند امكان موا فقت با آن نيزاز سوي رئيس حوزه هنري  وجود دارد .  اما مسئله اي كه در گذشته ريشه داشته باشد و بخواهد باعث استعفاي ايشان شود وجود ندارد .
  
کد مطلب 13085

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