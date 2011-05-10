اکران"زنها شگفت انگیزند" در اهواز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز،‌ چهارمین فیلم سینمایی مهرداد فرید، در مقام کارگردان، از روز دوشنبه در پنج سانس 10 و 30 دقیقه، 12 و 30 دقیقه، 14 و 30 دقیقه، 16 و 30 دقیقه، 18 و 30 دقیقه به عنوان اکران اصلی سینما بهمن اهواز و فیلم اخراجی ها3 نیز در تک سانس آخر، ساعت 20 و 30 دقیقه نمایش داده می شوند.

"زن ها شگفت انگیزند" که پیش از این قرار بود با نام "ما سه نفر" در سینماهای کشور اکران شود، پس از فیلم های "آرامش در میان مردگان" (1385)، "همخانه" (1386) و "از ما بهترون" (1388) آخرین ساخته سینمایی مهرداد فرید در مقام کارگردان است که خود معتقد است در این فیلم از مردان یا زنان جانبداری نکرده است. وی همچنین زنها را شگفت انگیز و مردان را حیرت انگیز برشمرده است.



داستان این فیلم روایتگر قصه سه زن از سه طبقه اجتماعی مختلف که به یک خود آگاهی مشترک می رسند. ... و از نقش آفرینان این اثر می توان به افسانه بایگان، بهاره رهنما، الهه حصاری، حمید گودرزی، جمشید هاشم پور، رضا داوودنژاد و بهنوش بختیاری اشاره کرد.