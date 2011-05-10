به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولین کاروان همبستگی با مردم بحرین ظهر امروز در لانه جاسوسی سابق آمریکا در تهران برگزار شد.

در این نشست مهدی اقراریان دبیر کل جمعیت یاوران انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: اتفاقاتی که در منطقه رخ می دهد بسیار مهم است و برخی کارشناسان معتقدند این تحولات آینده سیاسی منطقه را رقم خواهد زد.

وی با بیان اینکه جریان سلطه به رهبری آمریکا تلاش می کند مدیریت تحولات را بر عهده بگیرد افزود: این اتفاق هیچ گاه رخ نخواهد داد اما جریان سلطه با اتخاذ راهبردهای مختلف به دنبال منفعلانه برخورد کردن ایران در قبال تحولات است.

وی همچنین تاکید کرد از ابتدای خیزش های مردمی در منطقه تا منتقل شدن به سایر کشورهای خاورمیانه مردم ایران همواره در همه شرایط همبستگی خود را با مردم مظلوم منطقه اعلام کردند.

اقراریان همچنین با بیان اینکه خواست مردم منطقه مبتنی بر اسلام است اظهار داشت: ایدئولوژی حاکم بر منطقه خاورمیانه اسلامی است اما غربی ها در مقابل خواست مردم صف آرایی کرده اند و از دیکتاتورها حمایت می کند.

وی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه فضای تنفسی رژیم صهیونیستی بعد از تحولات سخت تر شده است تصریح کرد: کاهش قراردادهای میان مصر و رژیم صهیونیستی و آمریکا می تواند تحولات را به گونه ای دیگر رقم بزند اما چیزی که بسیار عیان است اتفاقات منطقه، آینده خاورمیانه با تحولات جدی مواجه خواهد شد.

دبیر کل جمعیت یاوران انقلاب اسلامی با اشاره به شکل گیری کاروان همبستگی با مردم بحرین گفت: این کاروان متشکل از اقشار مختلف مردم است که به عنوان نمونه ورزشکاران، زنان، هنرمندان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پزشکان و پرستاران و کارگران و کارمندان نمونه ای از این اقشار هستند که آمادگی خود را برای شرکت در کاروان همبستگی با مردم بحرین اعلام نموده اند.

اقراریان به برنامه های این کاروان اشاره کرد و تصریح کرد: زمان حرکت این کاروان از شنبه 24 اردیبهشت ماه از تالار اسوه شهر تهران آغاز خواهد شد و کاروان ابتدا به سمت حرم حضرت امام خمینی (ره) حرکت خواهد کرد چرا که معتقد است این تحولات از اندیشه ناب امام خمینی (ره) منبعث شده است.

وی ادامه داد: این کاروان سپس به سمت شهر مقدس قم حرکت خواهد کرد و با حضرت آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید دیدار خواهد کرد و سپس به سمت شهر اصفهان حرکت خواهند کرد.

اقراریان همچنین با اشاره به برنامه های دوشنبه 26 اردیبهشت ماه اظهار داشت: در این روز بعد از نماز ظهر به سمت بحرین حرکت خواهیم کرد که تا به حال یک کشتی برای این کاروان هماهنگ شده است و تلاش خواهیم کرد پیام همبستگی مردم ایران را به مردم بحرین اعلام کنیم.

دبیر کل جمعیت یاوران انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به پیام های مردم ایران به حکومت آل خلیفه تصریح کرد: به حکومت آل خلیفه اعلام می کنیم اگر کشتار مردم بحرین ادامه پیدا کند تمامی آزادیخواهان به اشکال مختلف این جریان را ادامه می دهند و به لطف خدا فضایی را ایجاد خواهند کرد که کاروان های بعدی در راستای آزادی بحرین به این کشور حرکت کنند.

وی در همین زمینه تصریح کرد: با تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در کشورهای ایتالیا و ترکیه مذاکره انجام شده تا تلاش های خود را در راستای حرکت کاروان های بیشتر به سمت بحرین تسریع بخشیم.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سئوالی در خصوص تدابیر اصورت گرفته برای حرکت کشتی های کاروان به سمت بحرین گفت: ما تا به حال رایزنی با مقامات پلیس دریایی را انجام داده ایم و همچنین تلاش خواهیم کرد تا بحرین اجازه ورود کاروان را به این کشور بدهد. اما اگر این اتفاق صورت نگرفت تلاش می کنیم تا نامه های مردم ایران را به بحرین منتقل کنیم.

اقراریان در خصوص تدابیر امنیتی صورت گرفته در مورد کشتی کاروان ها گفت: مقامات و مسئولان در جریان همه اقدامات این کاروان قرار دارند اما به آل خلیفه هشدار می دهیم هر اتفاقی که برای این کاروان بیفتد پایه های رژیم پوشالی آنها را سست خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه از حضور سایر ادیان و مذاهب در این کاروان استقبال می کنیم تصریح کرد: از دانشجویان و طلاب غیر ایرانی و مسلمانان سایر کشورها دعوت می کنیم تا در این کاروان حضور یابند و پیام آزادیخواهان را به مردم مظلوم این کشور منتقل کنند.

دبیر کل جمعیت یاوران انقلاب اسلامی در پایان این نشست در پاسخ به سئوالی در خصوص حضور احتمالی این کاروان در بحرین و اقدامات آنها در این کشور گفت: اگر دولت بحرین اجازه ورود این کاروان را صادر کند ابتدا با خانواده شهدای بحرین دیدار خواهیم داشت و سپس با نمایندگان پارلمان بحرین گفتگو صورت خواهد گرفت.