همایش پارسای پرهیزگار در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این همایش به عنوان اولین همایش از سلسله همایشهای عرفان اسلامی با حضور جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه پردیس قم شامگاه دوشنبه برگزار شد.



این مراسم به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پردیس قم دانشگاه تهران و در سالن اجتماعات امام خمینی(ره) این دانشگاه برگزار شد.



در ابتدای این مراسم که حجت الاسلام علی بهجت، فرزند این مرجع تقلید و جمعی از استادان دانشگاه پردیس حضور داشتند، سید علی محمد یثربی، استاد حقوق دانشگاه پردیس قم و نماینده سابق قم در مجلس به قرائت شعری درباره مرحوم آیت الله بهجت پرداخت.



بهجت لحظه ای از یاد خدا غافل نبود



در ادامه این همایش حجت الاسلام علی بهجت فرزند ایت الله بهجت در سخنانی به تشریح برخی از ویژگیهای آن مرحوم پرداخت و ابراز داشت: آیت الله بهجت برخلاف تصور برخی افراد نه انسانی منزوی و دور از اجتماع بود بلکه تدریس می کرد و با مردم و مسئولان حشر و نشر داشت اما هیچگاه از انجام وظیفه و یاد خداوند غافل نبود.



وی افزود: ایشان از سال 1324 هجری شمسی تا زمان وفات روزانه 2 ساعت در حرم مطهر حضرت معصومه(س) حضور می یافتند و به عبادات و راز و نیاز می پرداخت.



بهجت خاطرنشان کرد: ذکر او دائما این بود که از خدا غافل نباشد و نظرش این بود که ذکر باید با قلب همراه باشد تا اثر بگذارد و بیشترین ذکری را که بر زبان داشتند صلوات و استغفرالله بود.



بهجت نمرده و نخواهد مرد



همچنین حجت الاسلام محمد روحی از شاگردان آن مرحوم در سخنانی درباره آیت الله بهجت گفت: بهجت نمرده است و امروز هم آثار و برکات او در جامعه مشهود است.



وی تاکید کرد: راه رفتن و نگاه و زندگی کردن ایشان انسان را به یاد خدا می انداخت و امروز هم ذکر و نام او موجب ازدیاد ایمان در جامعه است.



در پایان این مراسم حجج اسلام بهجت و روحی به سئوالات دانشجویان پاسخ دادند.