آمار سزارین در ایران سه برابر میانگین جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن خداپرست با اشاره به اینکه در حال حاضر 40درصد از زایمانها در کشور به روش سزارین انجام می شود، افزود: ایجاد طرحها و برنامه های فرهنگ سازی و اعتماد سازی کارشناسان مامایی نسبت به ایجاد تمایل مادران برای انجام زایمانهای فیزیولوژیک از جمله راهکارها برای کاهش این آمار است.

وی نقش کارشناسان مامایی را در ارتقاء سلامت مادران بسیار تاثیر گذار اعلام کرد و ادامه داد: با تلاش کارشناسان مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزان مرگ و میر مادران در استان خراسان رضوی کمتر از متوسط کشوری است.

خداپرست با بیان اینکه بسیاری از علل مرگ مادران باردار با انجام اقدامات به موقع قابل پیشگیری است گفت: در حال حاضر متوسط مرگ مادران باردار در کشور 24 در 100 هزار نفر است در حالی که این میزان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به 20 در 100 هزار رسیده است.

وی اشتغال را یکی از مشکلات مهم کارشناسان مامایی برشمرد و گفت : در حال حاضر از 50 هزار دانش آموخته این رشته تنها 20 هزار نفر در استخدام مراکر درمانی هستند.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نداشتن استقلال حرفه ای و حمایت نشدن این قشر از سوی سازمانهای بیمه گر محسوب نشدن این رشته جزء مشاغل سخت را از دیگر مشکلات ماماها برشمرد.