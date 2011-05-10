7 روز گذشت؛ کارت‌ کتاب اعضای نویسندگان کودک شارژ نشد/ نامه به خانه کتاب

مصطفی خرامان دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان درباره آخرین وضعیت شارژ کارت‌های الکترونیک کتاب به خبرنگار مهر گفت: ما نامه‌ای به آقای درّی نوشتیم که در آن درخواستمان برای شارژ کارت‌های کتاب اعضا طبق روال سال‌های گذشته مطرح شد، ولی به طور شفاهی به ما گفته شد که نامه‌ای به خانه کتاب بنویسیم.

وی ادامه داد: بر اساس همین نقل قول شفاهی، نامه دیگری به خانه کتاب نوشته شد که هنوز به آن نیز پاسخی داده نشده است. همچنین کارت‌های اعضا نیز شارژ نشده است. البته امروز پیگیر موضوع از آقای شجاعی صائین خواهم شد.

عضو هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در پایان درباره اینکه شارژ کارت‌های کتاب در روزهای پایانی نمایشگاه چه فایده‌ای دارد؟ عنوان کرد: بهتر است که از ابتدای نمایشگاه کارت‌های شارژ شده در اختیار اعضا باشد ولی امروز که هفتمین روز نمایشگاه است هنوز این اتفاق نیفتاده است.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بیش از 400 عضو دارد.