به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه در ایران با توجه به فرهنگ اسلامی ـ ایرانی همیشه از اعتبار بالایی برخوردار بوده چنانچه در آخرین اقدام، دولت در روزهای گذشته آئین تودیع وزیر پیشین صنایع و معادن ایران را با شکوه برگزار کرد که نمونه چنین بزرگداشتی در مراسم تودیع اسفندیار رحیم مشایی از معاونت اولی ریاست جمهوری نیز نمود داشت، امری که سبب دلگرمی مدیران در ساختار مدیریتی دولت شده است.

با این حال گاهی بار تکریم مراسمهای تودیع در ایران از بار تضییع شخصیت مدیران معزول، سبک تر می شود و حتی مراسمهای تودیع و معارفه از حضور مدیران برکنار شده و گرامی داشتن شان آنها تهی است در حالی که برگزاری مراسم برکناری یا تودیع مدیران، نوعی قدر شناسی از زحمات کسانی است که حالا دیگر در راس قدرت سازمانی نیستند و کنار رفته اند تا امور به دست دیگری دهند.



مراسم تودیع محرابیان وزیر پیشین صنایع و معادن

روزی که وزیر امور خارجه ایران در حین انجام ماموریت در کشور سنگال از سوی رئیس جمهوری آن کشور از عزل خود مطلع شد، با تاکسی و بدون تشریفات کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد. آن روز بسیاری از خود پرسیدند آیا چنین کنشی از سوی دولت ایران رفتاری منطقی بوده و آیا چنین برخوردهایی شان مدیران کلان نظام و اعتبار دستگاههای تحت مدیریت آنها همچون وزارت امور خارجه را به مخاطره نمی اندازد؟

پیش از آن اما روال تودیع های پر حاشیه رایج بود تا جایی که از میان آن همه کنار گذاشتنها در دولت اشک یک وزیر دولت نهم را درآورد، محسنی اژه ای وزیر وقت اطلاعات هم از طریق راننده اش از برکناری خود مطلع شد و بعد از آن کار به سطحی نازل تر رسید و کاوه اشتهاردی مدیر مجموعه رسانه ای دولت با یک اس ام اس از مدیرمسئولی روزنامه ایران کنار گذاشته شد.



روش برخورد با مسئولان و مردم باید به شیوه ای محبت آمیز باشد چرا که حتی اگر مدیری کم کاری هم کرده باشد نباید به او لطمات روحی و خسارتهای روانی جبران ناپذیر وارد شود.

اسماعیل کوثری

با این حال نمونه های دیگری در دولتهای گذشته بوده که شان دولتمردان نادیده گرفته شده و کار با قهر و جدایی همراه بوده و تاریخ ایران هیچ گاه از حاشیه تودیع و معارفه های غیر متعارف خالی نبوده است.

جامعه شناسان معتقدند؛ گرامی داشتن شان مدیران و فرصتِ نشان دادن کارامدی آنها می تواند به راندمان بهتر مدیریت کمک کند و استرس ناشی از تودیع های جنجالی گاهی خواب آرام را از مدیران تازه وارد می گیرد و زمینه تخلف در آنها را افزایش می دهد.

به گفته نایب رئیس کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نظام جمهوری اسلامی به مدیران و سالها خدمت آنها ارزش داده اما اگر مطابق خواسته های دین مبین اسلام عمل شود و شان و کرامت مدیران نگه داشته شود و در تذکراتی اخلاقی و منطقی مشکلات مدیران گفته و محترمانه کنار گذاشته شوند، بی شک نتایج بهتر و زیباتری به دنبال دارد.

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است؛ روش برخورد با مسئولان و مردم باید به شیوه ای محبت آمیز باشد چرا که حتی اگر مدیری کم کاری هم کرده باشد نباید به او لطمات روحی و خسارتهای روانی جبران ناپذیر وارد شود بلکه باید با روحیه ای سازگار با منطق اسلام ایرادات به آنها گفته و از زحمات آنها تقدیر شود.

وی اظهار می کند که اگر خواسته های متعالی دین در برخورد با مدیران جدی گرفته شود و شان اخلاقی و حرمت انسانی آنها نگه داشته شود الزاما بهانه ای برای بهره برداری بیگانگان بوجود نمی آید و در ابعاد دیپلماتیک و سیاسی کسی دست بالا در برخورد با ما را نمی گیرد اما اگر رعایت نکنیم کسی هم حرمت ما را در خارج از مرزهای جغرافیایی نگه نمی دارد.

کوثری تاکید داشت: در فرهنگ سرمایه داری و مکاتب مادی رویه تحکم و امر روندی عادی تلقی می شود اما در مکتب اسلام موضوع مدیریتی و هر موضوع دیگری با محبت و احترام خاصی همراه است ولی مدیران کلان ما باید توجه داشته باشند جابجایی های در سطوح بالا باید با شان و منزلت ملت ایران سازگار باشد.

به باور این نماینده مردم در مجلس تغییرات در سطوح بالا مانند وزاتخانه ها اگر با محبت و احترام همراه نباشد علاوه بر عوارض بین المللی می تواند مردم را نیز نسبت به تغییرات در کشور بد بین کند و هر چه این تغییرات و به خصوص برگزاری مراسم تودیع و معارفه سازگار با تعالیم دینی باشد اعتماد مردم نیز افزایش می یابد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بی آنکه به مصداقی عینی در رابطه با تودیع های غیر مرسوم اشاره کند افزود: اگر تبعات تغییرات خارج از مرزهای جغرافیایی باشد باید با دقت بیشتری این فرم از مراسم برگزار شود نه اینکه ملاحظه آدمها و منافع کشور در نظر گرفته نشود و افراد با بی اعتنایی مدیران کلانتر مواجه شوند چرا که اعتبار ساختار سیاسی زیر سوال می رود.

با این همه هر بار دفتر مدیریت و سابقه تودیع در ایران را ورقی بزنیم برگی تازه رو می شود که در نوع خود قابل ملاحظه است اگرچه مصادیق عینی این رخدادها بیشتر از پیش جلب توجه می کند ولی به نظر می رسد بی توجهی به مبانی اخلاقی و رسالت دینی به خصوص دین مبین اسلام می تواند عوارض جبران ناپذیری در شکل کنار گذاشتن مسئولان و کارداران یک نظام سیاسی اسلامی داشته باشد.

ادامه دارد

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گزارش از جواد حیدریان