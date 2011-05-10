پرداخت 2500 میلیاردریال از مطالبات مراکزدرمانی/ وزارت بهداشت فرافکنی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق تامین اجتماعی به دنبال انتشار خبری در خصوص مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با تامیناجتماعی به نقل از وزیر بهداشت، اعلام کرد: پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با تامیناجتماعی از اولویتهای اصلی این صندوق محسوب میشود و مدیرعامل صندوق تامیناجتماعی نیز در این رابطه اقدامات موثری انجام داده است.
پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد اولین اقدام مدیرعامل فعلی پس از انتصاب بود و پرداخت 2500 میلیارد ریال از مطالبات مراکز درمانی طی فروردین و اردیبهشت 90 آخرین اقدام صورت گرفته در این رابطه است که به مدیریت درمان تأمیناجتماعی استانهای سراسر کشور ابلاغ شده است.
پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد با تأمیناجتماعی از طریق سازوکار قانونی خاصی انجام میشود که مسئولین محترم وزارت بهداشت در ارائه گزارشها و اظهارنظرات خود باید به آن توجه نمایند.
سازمان تأمیناجتماعی براساس قانون پس از دریافت اسناد پزشکی مربوط به مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد، برای بررسی و پرداخت این مطالبات 3 ماه مهلت دارد، بنابراین بیمارستانها و مراکز درمانی در زمان اعلام بدهی تأمیناجتماعی نباید اسناد درحال بررسی و همچنین اسنادی که مهلت قانونی تأمیناجتماعی برای پرداخت آنها سپری نشده است را به عنوان بدهی تأمیناجتماعی تلقی نمایند.
در حال حاضر با اقدامات انجام شده از سوی کادر مدیریت تأمیناجتماعی و تلاش و کوشش تمامی همکاران تأمیناجتماعی در سراسر کشور مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با تأخیر 4 الی 5 ماه پرداخت میشود، درحالی که در اردیبهشت سال گذشته پرداخت مطالبات مراکز درمانی با تأخیر 9 ماهه مواجه بود.
با برنامهریزی انجام شده و اقدامات گستردهای که برای تأمین منابع مالی موردنیاز صورت گرفته تأخیر فعلی نیز در آینده نزدیک برطرف میشود و تأمیناجتماعی مطالبات مراکز درمانی را در مهلت قانونی مقرر پرداخت میکند.
مطالبه دانشگاه علوم پزشکی تهران که در مصاحبه وزیر بهداشت 80 میلیارد تومان ذکر شده است، تکذیب میشود و طی روزهای گذشته 440 میلیارد ریال از سوی سازمان تأمیناجتماعی به منظور پرداخت به مراکز طرف قرارداد در تهران به حساب اداره کل درمان استان تهران واریز شده است.
با وجود اقدامات گسترده صورت گرفته از سوی صندوق تأمیناجتماعی گویا مسئولین وزارت بهداشت اصرار دارند که همه مشکلات و کاستیهای این وزارتخانه را بر دوش سازمان تأمیناجتماعی بیندازند درحالی که عدم پرداخت کارانه پرستاران، پزشکان و پرسنل و سایر هزینههای بیمارستانها از قبیل آب و برق و گاز موضوعی نیست که از طریق پرداخت بدهی تأمیناجتماعی قابل انجام باشد.
در حال حاضر مدیرعامل صندوق تأمیناجتماعی ماهیانه از دو استان کشور بازدید میکند و در جریان کامل مشکلات و کاستیهای حوزه سلامت قرار میگیرد. متأسفانه وزارت بهداشت کارانه پرستاران و پزشکان و پرسنل را در برخی از استانها در طول یکسال گذشته پرداخت نکرده است، در حالیکه مطالبات مراکز طرف قرارداد با تاخیر 4 الی 5 ماه پرداخت میشود که قانونگذار نیز مهلت 3 ماهه برای پرداخت تعیین کرده است. بنابراین ارتباط دادن مشکلات و کاستیهای بیمارستانها به بدهی یک الی 2 ماهه تأمیناجتماعی با توجه به فرجه قانونی، نوعی فرافکنی و گریز از پاسخگویی مناسب به مردم است.
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