منابع کمک مالی به روزنامه 7 صبح و خانه سینما اعلام شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی کواکبیان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور که در جلسه امروز حاضر بود گفت: بهتر است آقای میرتاج الدینی تذکرات نمایندگان به دولت را پاسخ دهد ، یک روزنامه اخیرا به نام هفت صبح منتشر می شود که از دفتر رئیس جمهور ساپورت مالی می شود.

وی ادامه داد: چهار میلیارد تومان هم از طرف رئیس دفتر رئیس جمهور به خانه سینما کمک شده که ما باید بدانیم منابع مالی این کمک ها کجاست.

شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی مجلس را پس از لاریجانی عهده دار بود از میرتاج الدینی خواست تا نسبت به این تذکر پیگیری لازم را انجام داده و پاسخ را به مجلس ارائه کند.

بر اساس این گزارش میر تاج الدینی در خصوص بخش اول تذکر کواکبیان که خواهان پاسخ دولت به تذکرات نمایندگان شده بود، گفت: طبق آیین نامه مجلس تذکرات شفاهی جایی در قالب تذکر ندارد، بلکه تذکرات باید به صورت کتبی به مسئولان اجرایی داده شود زیرا هر کدام از این تذکرات یک سئوال است که وزیر مربوط باید فرصت داشته باشد به این تذکرات پاسخ دهد.

وی ادامه داد: تذکر شفاهی فقط به هیئت رئیسه مجلس می تواند باشد .

امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس پس از توضیحات میرتاج الدینی اعلام کرد: طبق ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس اختیار تذکر به نمایندگان داده شده است این تذکر می تواند در راستای دستور کار مجلس یا خارج از دستور باشد.

وی ادامه داد: اگر این تذکرات خارج از دستور کار مجلس باشد در آخر جلسه ارائه می شود، بنابراین تذکراتی که در آخر جلسه داده می شود نسبت به قوانین مصوب و اجرای آنهاست و خلاف آیین نامه نیست.