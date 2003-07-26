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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۲۶

ميرزا پور در گفتگو با "مهر ":حضور 5 دروازبان به نفع تيم ملي است

مي خواهم همچنان شماره يك باشم

مي خواهم همچنان شماره يك باشم

حضور 5 دروازبان باانگيزه در اردوي تيم ملي باعث شده كه رقابت آنها براي پوشيدن پيراهن شماره يك ، روز به روز بيشتر و داغتر شود .

ابراهيم ميرزاپور دروازبان ملي پوش فولاد در گفت وگويي با خبرنگار "مهر" گفت : بدون شك حضور 5 دروازبان در اردوي تيم ملي كه همه مدعي پوشيدن پيراهن شماره يك هستند ، باعث بالارفتن انگيزه و رقابت بين آنها مي شود كه در نهايت اين رقابت به سود تيم ملي كشورمان خواهد بود .

وي افزود : درحال حاضر 5 دروازبان حاضر در اردو با رفاقت و يكد لي خاصي تمريناتشان را پيگيري مي كنند و اينكه چه كسي به عنوان دروازبان شماره يك انتخاب شود ، به نظر مربي دروازبانان و كادر فني اين تيم بستگي  دارد . من تمام تلاشم را مي كنم تا همچون 2 سال گذشته انتخاب اول مربيان باشم .

ميرزاپور در پايان پيرامون وضعيت تيم باشگاهي خود گفت : پس از خبرهاي ضد ونقيضي كه در مورد رفتن يا ماندن من منتشر شد ، مسئولان باشگاه فولاد تصميم گرفتند كه در اين تيم بمانم و فصل آينده نيز از دروازه فولاد حراست كنم . 

کد مطلب 13086

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