مي خواهم همچنان شماره يك باشم

ابراهيم ميرزاپور دروازبان ملي پوش فولاد در گفت وگويي با خبرنگار "مهر" گفت : بدون شك حضور 5 دروازبان در اردوي تيم ملي كه همه مدعي پوشيدن پيراهن شماره يك هستند ، باعث بالارفتن انگيزه و رقابت بين آنها مي شود كه در نهايت اين رقابت به سود تيم ملي كشورمان خواهد بود .

وي افزود : درحال حاضر 5 دروازبان حاضر در اردو با رفاقت و يكد لي خاصي تمريناتشان را پيگيري مي كنند و اينكه چه كسي به عنوان دروازبان شماره يك انتخاب شود ، به نظر مربي دروازبانان و كادر فني اين تيم بستگي دارد . من تمام تلاشم را مي كنم تا همچون 2 سال گذشته انتخاب اول مربيان باشم .

ميرزاپور در پايان پيرامون وضعيت تيم باشگاهي خود گفت : پس از خبرهاي ضد ونقيضي كه در مورد رفتن يا ماندن من منتشر شد ، مسئولان باشگاه فولاد تصميم گرفتند كه در اين تيم بمانم و فصل آينده نيز از دروازه فولاد حراست كنم .