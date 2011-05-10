به گزارش خبرنگار مهر محمد روح اللهی امروز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به برنامه های مخابرات برای هم کدی شهرستانها با استانهای کشور از اجرای یکسان سازی کد 795 هزار شماره تلفن ثابت با کد 021 تهران خبرداد و اظهارداشت: با 8 رقمی شدن این خطوط که شامل شهرستانهای قرچک، ورامین، پیشوا، اسلامشهر، شهریار، ملارد، رودهن و دماوند می شود هیچ هزینه اضافی به مشترکان تحمیل نخواهد شد.

وی اجرای این طرح را در صورت اعلام آمادگی یکی از مجموعه های زیربط، بعدازظهر فردا عنوان کرد و با خودداری از نام این مجموعه، ادامه داد: هماهنگی با شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای موبایل و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای انجام یکسان سازی کدهای تهران صورت پذیرفته است همچنین با اجرای این طرح 4 رقم سمت راست شماره تلفن های ثابت تغییر یافته و این شماره ها 8 رقمی خواهند شد. در همین حال اطلاع رسانی برای شماره های جدید تمامی شهرستانهای این استان صورت گرفته است.

تغییر نرخ مکالمات در صورت موافقت رگولاتوری

روح اللهی با بیان اینکه مخابرات در تعیین تعرفه های مخابراتی تابع نظرات شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، ادامه داد: در اجرای طرح یکسان سازی کدهای تهران تا به این لحظه هیچ تغییر نرخی برای مشترکان درنظر گرفته نشده و آنها افزایش هزینه ای که به مخابرات از اجرای این طرح تحمیل می شود را احساس نخواهند کرد اما برای جبران این خسارت مخابرات اصلاح تعرفه ها را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده است.

وی گفت: تا زمان اصلاح این تعرفه از سوی مراجع مربوطه، هیچ تغییر نرخی در مکالمات تلفن ثابت نخواهیم داشت هم اکنون نیز هر یک پالس مکالمه با تلفن ثابت معادل سه دقیقه و 7/44 ریال است.

6 میلیون و 760 هزار خط تلفن ثابت مشغول به کارند

روح اللهی مجموع شماره های مشغول به کار استان تهران و البرز را 6 میلیون و 760 هزار شماره عنوان کرد و با بیان اینکه ضریب نفوذ تلفن در این دو استان 2/45 درصد و ضریب نفوذ تلفن در تهران 7/51 درصد است، گفت: با استان شدن کرج تحت عنوان استان البرز طبق تصمیمات مدیریتی دو استان در قالب یک شرکت مخابرات اداره خواهند شد و در این راستا اداره کل مخابرات البرز تاسیس شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات تهران 373 روستای این استان را مجهز به دفاتر ICT روستایی عنوان کرد و گفت: هر 15 روز یکبار حدود 15 هزار فیش تلفن ثابت در تهران خریداری می شود که زمان زیادی برای اتصال این خطوط صرف نمی شود. اما هستند مناطقی که حدود 3 ماه در انتظار وصل فیش خریداری شده قرار دارند.

وی اضافه کرد: حداکثر ظرف 6 ماه به تقاضای نصب تلفن ثابت طرح مکن مهر پاسخ می دهیم.

20 هزار شماره مشمول پرداخت تعرفه به 118

وی با تاکید بر اینکه تمامی شماره های تلفن ثابت از ابتدا در 118 به طور رایگان ثبت می شوند، ادامه داد: اما اگر این شماره ها کاربری دیگری به غیر از کاربری ابتدایی خود مانند کاربری حقوقی و تجاری داشته باشند ماهانه موظف به پرداخت مبلغی معادل 500 پالس تلفن ثابت خواهند شد که در این راستا 20 هزار شماره مشمول این موضوع شده اند.

واگذاری 400 هزار خط ADSL در سال 90

مدیرعامل شرکت مخابرات تهران با اشاره به اجرای 8300 کیلومتر فیبرنوری در حوزه ارتباطات بین شهری و مراکز شهری تهران از برنامه های این شرکت برای افزایش طول فیبر در راستای طرح اتصال فیبرنوری به منازل خبرداد و با بیان اینکه تاکنون 670 هزار زوج سیم مسی برای واگذاری ADSL در اختیار شرکتهای اینترنتی قرار گرفته است، گفت: هم اکنون مجموع خطوط اینترنت پرسرعت واگذار شده شرکت مخابرات تهران و شرکتهای PAP حدود 310 هزار خط است و برای امسال نیز واگذاری 400 هزار خط اینترنت پرسرعت را در برنامه داریم.

وی وعده داد که تا پایان امسال هیچ متقاضی در لیست انتظار واگذاری ADSL در تهران باقی نخواهد ماند. همچنین مخابرات تهران تمامی تلاش خود را برای رفع کمبودهای مراکز پشتیبانی و خدمات پس از فروش ADSL به کار خواهد گرفت.

عمده قاچاق مکالمات از مسیر تلفن ثابت عبور می کند

به گزارش مهر، روح اللهی با اشاره به همکاری شرکتهای مخابراتی با شرکت ارتباطات زیرساخت برای مقابله با قاچاق مکالمات از مسیر اینترنت بین الملل تاکید کرد: با توجه به گستردگی این شبکه و پایین بودن نرخ پالس در تلفن ثابت به نظر می رسد عمده قاچاق مکالمات از مسیر تلفن ثابت عبور می کند که در صورت رصد این موارد از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ملزم به مسدود کردن این خطوط خواهد بود.

عجله ای برای فروش شماره های طلایی تلفن ثابت نیست

مدیرعامل شرکت مخابرات تهران در تشریح برنامه های این شرکت برای فروش شماره های رند و مرتب تلفن ثابت که در 4 دسته سفارشی، نقره ای، طلایی و الماس قرار گرفته اند، گفت: هم اکنون شماره های گروه سفارشی و نقره ای به قیمت 350 و 750 هزار تومان در مراکز مخابراتی فروخته می شوند و فعلا عجله ای برای شماره های طلایی و الماس که مرغوبترین شماره های رند محسوب می شوند و تعدادشان نیز بسیار اندک است وجود ندارد اما ممکن است در 6 ماهه اول امسال این شماره ها به فروش روند.

به گفته وی فروش شماره های رند تلفن ثابت با قیمتهای مذکور طبق پروانه فعالیت شرکت مخابرات صورت می گیرد و غیرقانونی نیست چرا که مخابرات تنها ملزم به دریافت 50 هزار تومان به عنوان حق اتصال خطوط است اما برای فروش شماره می تواند حق نامبرینگ از متقاضی دریافت کند.

افزایش تعرفه تجهیزات ADSL نداریم

روح اللهی درباره ابهامات موجود افزایش چند برابری تعرفه تجهیزات خطوط ADSL که از سوی شرکتهای PAP عنوان شده بود نیز تاکید کرد که در تهران و کرج هیچ افزایش تعرفه تجهیزات در این بخش نداشته ایم و در صورت مشاهده این موارد آن را اطلاع دهید.

وی گفت: سرویس پیامک تلفن ثابت در تهران فعال است اما به دلیل الزام مشترک به تغییر گوشی، استقبال خاصی از این طرح صورت نگرفته است.

این مقام مسئول از همگرایی شبکه های ثابت و سیار مخابرات به عنوان برنامه 5 ساله مخابرات کشور خبر داد و گفت: در این راستا نوسازی شبکه سوییچ مخابرات تهران در دستور کار قرار گرفته که اواخر امسال تجهیزات آن تامین می شود در همین حال گذر از مخابرات فعلی به IP در برنامه است.

جزییات قطع تلفن های دارای بدهی

روح اللهی در پاسخ به خبرنگار مهر در تشریح چگونگی قطع خطوط تلفن ثابت برای مشترکان بدهکار گفت: خطوط تلفن ثابتی که بدهی کمتر از 3 هزار تومان دارد به هیچ وجه قطع نشده و برای آنها قبض هم صادر نمی شود. اما قطع خطوطی که دارای بدهی 10 تا 20 هزار تومان باشند با توجه به وضع اقتصادی مناطق و نیز خوش حساب یا بدحساب بودن مشترک صورت می گیرد. اما مشترکانی که در دو دوره بدهی خود را پرداخت نکنند تحت هر شرایطی ارتباطشان قطع خواهد شد.

وی تاکید کرد که شمار خطوطی که به دلیل بدهی معوقه تخلیه شده باشند بسیار انگشت شمار است. همچنین 70 درصد پرداختها در تهران به صورت غیرحضوری صورت می پذیرد.

وی همچنین گفت: مشترکان برای پرداخت صورتحساب خود نیازی به قبض ندارند و در هر ساعاتی که از شبانه روز می توانند از طریق سیستم 1818 بدهی خود را پرداخت کنند و این سیستم به طور خودکار نسبت به وصل خطوط و بروزرسانی صورتحساب مشترک اقدام می کند.



ضرر چندمیلیاردی مخابرات از کابل دزدی

مدیرعامل شرکت مخابرات تهران در مورد سرقت مداوم کابل های مخابراتی که منجر به قطع ارتباط چند روزه مشترکان می شود نیز گفت: تغییر قیمت مس در بازار، به صورت مستقیم شبکه مخابرات را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث افزایش سرقت کابل های مسی می شود با این حال مخابرات تلاش خود را برای محافظت از تاسیسات مخابراتی به کار می بندد اما باید توجه داشت که سالانه چندین میلیارد تومان از مخابرات کابل به سرقت می رود و علاوه بر این قطعی سرویس برای مشترکان نیز آزاردهنده است.