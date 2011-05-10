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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مدارس غیر دولتی استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی – پژوهشی مدارس غیردولتی اراک در دبیرستان امام علی(ع) شهر اراک گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در مراسم افتتاح این نمایشگاه با تاکید بر ضرورت شناسایی استعداد دانش آموزان گفت:باید با شناسایی استعدادهای نوجوانان آینده علمی کشور را تضمین کرد.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی  افزود: دانش آموزان امروز آینده سازان فردای نظام جمهوری اسلامی بوده و باید در راستای شناخت و هدایت استعدادهای بالقوه آنان تلاش کرد.

دستاوردهای علمی مدارس غیر دولتی شهر اراک در قالب 40 غرفه این نمایشگاه تا 25 ماه جاری در مدرسه امام علی در معرض دید عموم قرارداده شده است.

کد مطلب 1308636

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