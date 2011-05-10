افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مدارس غیر دولتی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در مراسم افتتاح این نمایشگاه با تاکید بر ضرورت شناسایی استعداد دانش آموزان گفت:باید با شناسایی استعدادهای نوجوانان آینده علمی کشور را تضمین کرد.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: دانش آموزان امروز آینده سازان فردای نظام جمهوری اسلامی بوده و باید در راستای شناخت و هدایت استعدادهای بالقوه آنان تلاش کرد.

دستاوردهای علمی مدارس غیر دولتی شهر اراک در قالب 40 غرفه این نمایشگاه تا 25 ماه جاری در مدرسه امام علی در معرض دید عموم قرارداده شده است.