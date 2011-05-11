طرح پزشک خانواده در تمام شهرهای زیر 50 هزار نفر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مرتضی ادیانی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم معرفی مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان بوشهر از افزایش سقف تاییده نسخه های بیماران تا 40 هزار تومان خبر داد و افزود: با تصویب این طرح بیمارانی که داروهای آنها تا 40 هزار تومان هزینه داشته باشد بدون تاییدیه می توانند داروهای خود را دریافت کنند .

وی با اشاره به این که پارسال برای تامین داروهای بیماران خاص 28 میلیارد تومان هزینه شد، گفت: امسال با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها این رقم افزایش می یابد .

معاون سازمان بیمه خدمات درمانی کشور افزود: هم اکنون 34 میلیون و 500 هزار نفر از خدمات این نهاد بهره مند هستند که 22 میلیون و 800 هزار نفر روستایی هستند .

ادیانی اضافه کرد: پارسال دو هزار و 100 میلیارد تومان برای درمان بیمه شدگان اختصاص یافت و امسال این رقم به سه هزار میلیارد تومان افزایش می یابد .