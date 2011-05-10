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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی پرگل نماینده کره جنوبی آغاز شد

هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی پرگل نماینده کره جنوبی آغاز شد

ششمین و آخرین هفته از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی پرگل "جئونبوک موتورز" کره جنوبی مقابل "آرما مالانگ" اندونزی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا پیش از ظهر امروز سه شنبه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های جئونبوک موتورز کره جنوبی و آرما مالانگ اندونزی در ورزشگاه جام جهانی جیجو آغاز شد.

در این بازی تیم کره‌ای برتری 6 بر صفر را از آن خود کرد تا به عنوان صدرنشین گروه G به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.

برای تیم جئونبوک موتورز کره جنوبی در این بازی خانگی کرونسلاو لورک (1، 45 و 60)، دونگ چان کیم (9)، شانگ هوون جئونگ (27) سئونگ جو کانگ (77) گلزنی کردند و جمع امتیازات تیم‌شان را به عدد 15 رساندند.

تیم‌های سرزو اوزاکای ژاپن و شاندونگ لیوننگ چین برگزارکننده دیگر دیدار گروه G لیگ قهرمانان آسیا در هفته ششم از مرحله گروهی هستند. این دیدار از ساعت 14:30 در ورزشگاه ناگای اوزاکا آغاز خواهد شد.

جدول رده بندی گروه G لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
1- جئونبوک موتورز کره جنوبی 15 امتیاز (یک بازی بیشتر)، 2- سرزو اوزاکای ژاپن 9 امتیاز، 3- شاندونگ لیوننگ چین 7 امتیاز، 4- آرما مالانگ اندونزی یک امتیاز (یک بازی بیشتر)

کد مطلب 1308639

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