موج بازداشت جاسوسان رژیم صهیونیستی/ تجاوز 3 هواپیمای اسرائیلی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های لبنان، نیروهای سازمان اطلاعات ارتش لبنان شب گذشته، فردی به نام "جنا. م . ف" را به سبب ارتباط با سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان دستگیر کردند.



این مزدور در منطقه مرزی القلیعه در شهر مرجعیون با رژیم صهیونیستی ارتباط داشت؛ حنا پس از دستگیری به مقر سازمان اطلاعات ارتش لبنان در شهر صیدا منتل شد و بازجویی های اولیه از وی به عمل آمد.



این جاسوس امروز به وزارت دفاع لبنان منتقل شد تا تحقیقات بیشتری از وی به عمل آید، به ویژه اینکه بر اساس اطلاعات اولیه به همکاری با رژیم اسرائیل اعتراف کرده است.



یک گزارش امنیتی به این مسئله اشاره می کند که فرد بازداشت شده صاحب یک پمپ بنزین در یک روستای مرزی بوده است و پس از آنکه اطلاعاتی به ارتش لبنان درباره تحرکات مشکوکش در منطقه مذکور رسید، از حدود یک هفته پیش تحت کنترل بود.



تجاوز سه هواپیمای جاسوسی رژیم اشغالگر قدس به حریم هوایی لبنان

خبر دیگر اینکه هواپیماهای رژیم صهیونیستی بار دیگر با تجاوز به حریم هوایی لبنان، حاکمیت این کشور را نقض کردند؛ بر اساس این گزارش، سه فروند هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین این رژیم شب گذشته بر فراز مناطق جنوبی و بقاع غربی به پرواز در آمدند.



بر اساس بیانیه فرماندهی ارتش، این هواپیماها از فراز منطقه الناقوره در جنوب وارد آسمان لبنان شده و بر فراز مناطق جنوبی، ریاق، بعلبک و بیروت به پرواز در آمدند و پس از مدتی به فلسطین اشغالی بازگشتند.



تجاوز هواپیماهای رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان بر خلاف نص صریح قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان ادامه دارد و شکایتهای پیاپی دولت لبنان از این رژیم به سبب حمایتهای آشکار غربی ها از جمله آمریکا برای توقف این تجاوزات نتیجه ای نداشته است.



قطعنامه 1701 شورای امنیت در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت به رهبری حزب الله منجر شد، پایان داد.



بازجویی از یک جاسوس رژیم صهیونیستی



از سوی دیگر "فادی صوان" قاضی تحقیق نظامی لبنان فردی به نام "اندریه .ر " را به جرم همکاری با رژیم صهیونیستی و انتقال اطلاعاتی به این رژیم مورد بازجویی قرار داد.



از سوی دیگر قاضی صوان، حکم بازداشت فرد فراری از چنگال عدالت به نام "فادی . م" معروف به "فادی عید" را صادر کرد.



دستگاههای امنیتی همچنان در تعقیب این مجرم فادی هستند.