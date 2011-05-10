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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

میری خبر داد:

راهیابی 580 دانشجوی دانشگاه بیرجند به مقطع کارشناسی ارشد

راهیابی 580 دانشجوی دانشگاه بیرجند به مقطع کارشناسی ارشد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه بیرجند گفت: طی سال گذشته 580 دانشجوی این دانشگاه به مقطع کارشناسی ارشد راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا میری پیش از ظهرسه شنبه در مراسم افتتاح نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران در دانشگاه بیرجند، از اشتغال به تحصیل 9 هزار دانشجو در این دانشگاه خبر داد و گفت: در سال گذشته از یک هزار و 500 دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی 580 نفر به مقطع کارشناسی ارشد راه یافتند.
 
وی با اشاره به عملکرد این دانشگاه در سال های گذشته، عنوان کرد: برگزاری نخستین همایش ماشین بینایی، پنجمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک و نهمین همایش ساخت و تولید از جمله همایش های کشوری برگزار شده در این دانشگاه بوده است.
 
میری با اشاره به اینکه دانشکده مهندسی این دانشگاه از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است، اظهار داشت: طی 10 سال گذشته این دانشکده از مقطع کاردانی به دکتری در حال حاضر ارتقاء یافته است.
 
میری به آغاز سال تاسیس دانشگاه بیرجند در سال 1354 اشاره کرد و افزود: این دانشگاه در سال 56 با 12 دانشجو و سه رشته آغاز به کار کرده کرده که هم اکنون 202 کد رشته و 104 کد رشته تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه تدریس می شود.
 
وی جمعیت دانشجویی این دانشگاه در سال 84 را چهار هزار و 700 نفر عنوان کرد و بیان داشت: تعداد رشته های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه 60 رشته و دکتری پنج رشته است.
 
این مسئول در خصوص تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه، تصریح کرد: هم اکنون 250 عضو هیئت علمی در دانشگاه وجود دارد که از این تعداد 160 نفر استادیار و استادیار به بالا هستند.
 
رئیس دانشگاه بیرجند در پایان از برگزاری چهاردمین کنفرانس دینامیک شاره ها(سیالات) طی سال آینده در این دانشگاه خبر داد.
کد مطلب 1308648

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