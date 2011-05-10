به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در این نامه تاکید کرده است اصرار بیهوده برخی دولت‌ها برای تداوم مناسبات نابرابر در جهان و مقابله با خواست ملت‌ها و حمایت آن‌ها از حاکمان مستبد دیگر نمی‌تواند ادامه داشته باشد.

در این نامه که امروز توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا به اشتون تسلیم شد، آمده است: تحولات چند ماه اخیر نشان داد بسته پیشنهادی سه سال پیش ایران مبتنی بر درکی صحیح از واقعیت‌ها بوده است.

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در پاسخ به کاترین اشتون گفت از بازگشت شما به گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک استقبال می‌کنم.

جلیلی احترام به حقوق ملت‌ها و پرهیز از بکارگیری فشار را دو پایه اساسی برای همکاری‌ها دانست.