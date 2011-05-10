  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

نشست مشترک مدیران سازمان صدا و سیما و وزیر ارشاد برگزار شد

نشست مشترک مدیران سازمان صدا و سیما و وزیر ارشاد برگزار شد

سیدمحمد حسینی در این نشست که با حضور عزت‌الله ضرغامی، معاونان و مدیران کل دو مجموعه برگزار شد، تاکید کرد رشد همکاری‌های این دو بخش و بهره‌گیری از توانایی‌های یکدیگر می‌توانند نقش مهمی در رشد و اعتلای سطح کیفی فعالیت های فرهنگی و هنری کشور داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی، با اشاره به فعالیت هزاران مؤسسه و کانون فرهنگی و هنری مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هر روز شاهد اتفاقات و برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری در سراسر کشور هستیم که بستر مناسبی برای برنامه‌سازی دراختیار رسانه ملی قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: برگزاری همایش ها و جشنواره های فرهنگی و هنری ملی و بین‌المللی، نشست‌های فرهنگی و ادبی، برنامه‌های نقد سینما و تئاتر در زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بستر مناسبی برای رسانه ملی به وجود می‌آورد که با ضبط و پخش آنها به نیازهای مخاطبان در این حوزه ها پاسخ دهد.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشکر از ساخت برنامه‌های تخصصی در حوزه‌های فرهنگی و هنری در رسانه ملی گفت: در دیگر بخش‌های هنری نیز باید برنامه‌هایی همانند هفت ساخته شود تا علاوه بر اطلاع رسانی، از طریق نقد و بررسی فعالیت‌ها به ارتقای کیفی آثار و فضای هنری کمک کند.
 
حسینی با اشاره به توجه ویژه به همکاری با رسانه ملی در سطح استان‌ها گفت: به مدیران کل ارشاد استان ها تأکید شده تا با برنامه‌ریزی مناسب و شناسایی تونایی و زمینه‌های فعالیت مشترک با شبکه‌های استانی، زمینه افزایش همکاری را در حوزه‌های مختلف ازجمله برنامه‌سازی با صدا و سیما فراهم کنند.
 
بنا بر این گزارش در این نشست معاونان و مدیران بخش‌های مختلف رسانه ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره راهکارهای گسترش همکاری صحبت کردند.
کد مطلب 1308657

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها