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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

برگزاری همایش مهندسی مکانیک بیانگر پیوستگی فعالیتهای تحقیقاتی کشور است

برگزاری همایش مهندسی مکانیک بیانگر پیوستگی فعالیتهای تحقیقاتی کشور است

بیر جند - خبرگزاری مهر: وزیر علوم تحقیقات و فناوری در پیامی به نوزدهمین همایش مهندسی مکانیک ایران گفت: برگزاری این همایش در دانشگاه ‌های مختلف بیانگر پیوستگی و توسعه و تعالی فعالیتهای تحقیقاتی و نیز اهتمام سرمایه ‌گذاری، با توجه به قابلیتها و توانمندیهای بالقوه و بالفعل کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، متن پیام کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به نوزدهمین همایش مهندسی مکانیک ایران که صبح سه شنبه در دانشگاه بیرجند آغار شد، به شرح ذیل است: با سلام به حاضران در همایش به ویژه دانشمندان و مهندسان مکانیک ایران که با حضور فعال و طرح نظرات خود بر اثربخشی و بهره ‌گیری هرچه بیشتر از مباحث مطروحه در این اجلاس و بر سرعت تحولات رو به توسعه مهندسی مکانیک در ایران می ‌‌افزایند، اظهار داشته است: استان خراسان جنوبی با قابلیت ‌ها و ظرفیت ‌های خاص مبدا سفرهای پرخیر و برکت هیئت دولت بوده است.

دانشجو عنوان کرده است: تاسیس بیش از 15 مرکز آموزش عالی در خراسان جنوبی و جایگاه دانشگاه بیرجند با بیش از 13 دهه فعالیت علمی و آموزشی و حضور هشت هزار و 500 دانشجو و 235 عضو هیئت علمی و همچنین بیش از 150 کد رشته تحصیلی از کارشناسی تا دکترا، 10 دانشکده، چهار آموزشکده اقماری و چند مرکز حقوق پژوهشی بر اساس برنامه جامع دانشگاه و سیاست‌ های کلان وزارت بخشی از فرصت ‌های علمی و پژوهشی این مرز و بوم است. 

وزیر علوم افزوده است: ایران اسلامی با سابقه درخشان دینی تمدنی در جای خود واجد ذخایر ارزشمندی است که باید به درستی شناسایی و مورد بهره ‌برداری قرار گیرد. 

وی ادامه داده است: شوکتیه در بیرجند دومین مرکز آموزشی پس از دارالفنون و رشدیه به شیوه نوین در کشور بوده است و امروز برگزاری نوزدهمین اجلاس در دانشگاه بیرجند پس از 18 دوره همایش علمی و پژوهشی در زمینه مهندسی مکانیک در دانشگاه‌ های مختلف بیانگر پیوستگی و توسعه و تعالی فعالیت‌ های تحقیقاتی در کشور و نیز اهتمام سرمایه ‌گذاری مقتضی با توجه به قابلیت ‌ها و توانمندی ‌های بالقوه و بالفعل در سراسر میهن اسلامی روندی رو به رشد باید کماکان در راستای پیشبرد برنامه ‌های مورد نظر و هماهنگ با اهداف نظام آموزشی عالی تداوم یابد. 

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در پایان خطاب به شرکت‌ کنندگان در همایش یادآور شده است: از خداوند متعال برای شما که در سال جهاد اقتصادی با تلاش و مجاهدت علمی خود راهکارهای جدید پیشرفت در عرصه مهندسی مکانیک را جستجو و زمینه تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه در عرصه ‌های علمی را فراهم می کنید تقویت روز افزون مسئلت دارم.

کد مطلب 1308659

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