یکصد واحد تولیدی صنعتی در استان مرکزی در حال احداث است

علی اکبر شعبانی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: پیشرفت فیزیکی این واحدها که جزء مصوبات هیات دولت در استان می باشند بین 35 تا 80 درصد است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها تعداد واحدهای صنعتی استان مرکزی از 2500 واحد به 2600 واحد افزایش خواهد یافت.

شعبانی فرد احداث زیرساختها، نزدیکی به پایتخت و قرار گرفتن در هسته مرکزی کشور را از مزیت های استان مرکزی در زمینه ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی عنوان و خواستار جذب سرمایه گذاری بیشتر در این استان شد.



استاندار مرکزی اظهار داشت: با توجه به سند چشم انداز 20 ساله کشور همه باید در جهت افزایش تولید و اشتغال با ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی در این راستا گامهای بلندتری برداریم.



وی گفت: در سال 87 استان مرکزی در زمینه صادرات غیر نفتی 80 میلیون دلار درآمد داشته که این رقم با همکاری و هماهنگی مسوولان و تلاش بیشتر در حال حاضر به 700 میلیون دلار رسیده است.

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با تقدیر از عملکرد سیستم بانکی در سطح استان مرکزی گفت: بانک های استان مرکزی در سال 88 رقمی معادل 18 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای زود بازده استان مرکزی پرداخت کردند که این مهم نقش موثری در جهت تولید محصولات و افزایش اشتغال داشته است.



