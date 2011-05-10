اجرای طرح ساماندهی موتورسواران در معابر شمالی منطقه 11 تهران

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، با توجه به تردد بسیار زیاد موتورسواران در خیابانها و معابر ناحیه یک شهرداری منطقه 11 که از مهم ترین راسته های تجاری شهر تهران هستند و مشکلات ترافیکی ایجاد شده ، طرح ساماندهی موتور سواران در این ناحیه اجرایی می شود.

به همین منظور نشست مشترکی بین مسئولان ناحیه یک و پلیس راهور فاتب با مدیران مراکز تجاری و خرید سطح محدوده برگزار شد تا راهکارهای رفع معضلات و ارتقای فرهنگ ترافیک این گروه از شهروندان مورد بررسی قرار گیرد.

در این نشست سرهنگ موسوی پور رئیس راهور فاتب منطقه 11 با تأکید بر لزوم اصلاح رفتار موتور سواران گفت: فعالیت های پلیس راهور در سه بعد آموزش، فرهنگ و ترافیک، مهندسی ترافیک و برخورد جدی با متخلفین پیگیری می شود که در خصوص آموزش فرهنگ ترافیک کلاس های آموزشی برای بالا بردن سطح آگاهی موتور سواران در دست اجراست و فعالیت های مهندسی ترافیک نیز با شناسایی 40 نقطه در محدوده منطقه 11 و همکاری و هماهنگی با شهرداری برای رفع نواقص و تعیین محل های پارکینگ موتور سوران در دست اقدام است.

وی خاطر نشان کرد: در مرحله عملیاتی این طرح نیز با تخلف موتورسواران برخورد جدی خواهد شد که در این مورد همکاری صنوف برای ساماندهی موتورسواران مورد توجه قرار می گیرد.