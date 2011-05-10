تسهیلات بانکی نقش مهمی در جهت استحکام صنایع دارد

محمود احمدی بیغش با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: دولت باید با پرداخت به موقع تسهیلات به واحدهای صنعتی به واحدهای صنعتی و تولیدی متقاضی بستر شکوفایی اقتصادی در شهرستانها را فراهم کند.
وی در ادامه با اشاره به اختصاص 7 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت احداث 50 کارخانه در راستای افزایش تولید و اشتغال استان مرکزی در دور سوم سفر هیات دولت به این استان اظهارداشت: با توجه به اینکه شهرستان شازند از حیث بیکاری در وضعیت بحران قرار دارد لازم است بخشی از مصوبه دور سوم سفر جهت احداث کارخانه در شهرستان شازند مدنظر قرار گیرد.
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