  1. استانها
  2. مرکزی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

تسهیلات بانکی نقش مهمی در جهت استحکام صنایع دارد

تسهیلات بانکی نقش مهمی در جهت استحکام صنایع دارد

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: ارائه تسهیلات بانکی نقش مهمی در جهت استحکام صنایع و واحدهای تولیدی دارد.

محمود احمدی بیغش با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: دولت باید با پرداخت به موقع تسهیلات به واحدهای صنعتی به واحدهای صنعتی  و تولیدی متقاضی بستر شکوفایی اقتصادی در شهرستانها را فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به اختصاص 7 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت احداث 50 کارخانه در راستای افزایش تولید و اشتغال استان مرکزی در دور سوم سفر هیات دولت به این استان اظهارداشت: با توجه به اینکه شهرستان شازند از حیث بیکاری در وضعیت بحران قرار دارد لازم است بخشی از مصوبه دور سوم سفر جهت احداث کارخانه در شهرستان شازند مدنظر قرار گیرد.
 

کد مطلب 1308682

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها