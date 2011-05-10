رزمایش صهیونیستها در مزارع اشغالی شبعا / تهدیدها علیه لبنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، بر اساس گزارشهای امنیتی، نظامیان رژیم صهیونیستی در این رزمایش از گلوله های توپخانه و سلاحهای سنگین استفاده کردند تا جایی که صداهای شلیک آن در مناطق مرزی لبنان از جمله العرقوب، حاصبیا و روستاهای آن شنیده می شد.



نظامیان صهیونیست همچنین آژیرهای خطر را در شهرکهای صهیونیست نشین به ویژه شهرکهای موازی با مرز لبنان در نزدیک منطقه مرجعیون به صدا در آوردند.



در مقابل، گردان اسپانیایی وابسته به نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان(یونیفل) از طریق هماهنگی با ارتش لبنان برای کنترل اوضاع در مرزهای بین المللی میان لبنان و فلسطین اشغالی اقدام به گشت زنی در جاده کفرکلا - عدیسه کرد.



همچنین یک واحد از نظامیان اندونزیایی در ورودی شمالی منطقه عدیسه مستقر شد؛ این نظامیان، تحرکات نظامیان رژیم صهیونیستی در جاده نظامی آن سوی مرزها را تحت نظر قرار دادند.