به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیرضا اژدر ظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشگاه پیام‌نور در زنجان با بیان اینکه سال‌جاری تحت عنوان سال قرآن، نماز، مهدویت و حجاب معرفی شده است، اظهار داشت: جهتگیری فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه پیام‌نور به سمت فعال کردن کانون‌های عترت و قرآن و تقویت فعالیت‌ها در این راستا است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه پیام‌نور در حال حاضر با 512 مرکز و واحد و بیش از یک میلیون دانشجو در کشور، بیش از یک‌سوم دانشجویان کل کشور را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: دانشگاه پیام‌نور در حال حاضر در زمینه فعالیت‌های قرآنی، دانشگاهی فعال و پویا در میان همه دانشگاه‌های کشور است که در این راستا نیز به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافته است.

اژدر با یادآوری اینکه در اولین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشگاه پیام‌نور که در مرکز قزوین برگزار شد، فقط 80 شرکت‌کننده حضور داشتند، افزود: این در حالیست که با افزایش تعداد شرکت‌کنندگان و برگزیدگان نهایی در دوره‌های مختلف این مسابقات در هر سال، امروز شاهد حضور بیش از 400 حافظ و قاری قرآن در پانزدهمین دوره این مسابقات به میزبانی زنجان هستیم.

اژدر با بیان اینکه دانشگاه پیام‌نور در سال گذشته توانست به‌عنوان دانشگاه برتر فرهنگی در بین دانشگاه‌های کل کشور شناخته شود، خاطرنشان کرد: بدون شک، دانشگاه پیام‌نور زنجان با کسب مقام اول در نمایشگاه قرآن‌کریم دانشگاه‌های سراسر کشور، نقش قابل‌توجهی در این موفقیت ایفا کرد.

همچنین رئیس دانشگاه پیام‌نور زنجان قرآن را بهترین راهنمای انسان عنوان کرد و یادآور شد: طبق آیات قرآنی، کسی که قرآن را راهنمای خود قرار دهد، این کتاب آسمانی، وی را به بهشت و کسی که به قرآن پشت کند، کتاب وحی، وی را به سمت جهنم هدایت خواهد کرد.

سید محمد موسوی با اشاره به اینکه امت اسلامی، مفتخر به بهره‌مندی از وجود کتاب مقدس و راه‌گشایی همچون قرآن ‌کریم است افزود: خوشبختانه در دانشگاه پیام‌نور نیز با رویکرد قرآنی، اهتمام جدی به فعالیت‌های قرآنی می‌شود.

وی با یادآوری اینکه رویکرد دانشگاه پیام‌نور فقط منحصر به مسائل فنی، ظاهری و تلاوت صحیح آیات قرآنی نیست ادامه داد: تلاش بر این است که هر چهار مرحله مهم قرآنی شامل قرائت، ترتیل، تدبر و تمسک در آیات قرآنی، در این برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته و آموزه‌های قرآنی در حیات انسان‌ها جاری شود.