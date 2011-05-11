کلنگ نمادین اجرای 300 پروژه عمرانی در زنجان زده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد عمران شهری از تلاش مضاعف ستاد عمران شهری در سال 90 خبر داد.

وی با اشاره به زمینهای بلااستفاده و رهاشده بنیاد مستضعفان در شهر زنجان تاکید کرد: باید زمینها تعیین تکلیف شود و ساخته یا فروخته شوند و همه دستگاههای دولتی که در عمران شهری دخیل هستند باید تخلیه و انتقال همه انبارهای دولتی از مرکز شهر به حاشیه شهر در دستور کار قرار گیرد لذا این انبارها چشم انداز شهر را به هم می زند.

استاندار زنجان یادآور شد: در راستای توسعه عمران شهری و تحقق پروژه ها، دستگاههایی که در محوطه داخل و بیرون، فضایی برای ایجاد فضای سبز و عمران شهری دارند با تعامل شهرداری نسبت به اجرای فضای سبز اقدام کنند

رئوفی نژاد گفت: کلیه ساختمانهای نیمه کاره دولتی و خصوصی و زمین هایی که سالها نیمه کاره هستند باید تعیین تکلیف شوند لذا اجرا و آبادانی هر کدام از این پروژه ها چشم انداز زیبایی را در استان به دنبال دارد.

وی افزود: برای کلیه معابر، شهر ارمغانخانه باید آسفالت شود و یک میلیارد تومان اعتبار تخصیص یابد و لذا نسبت به ایجاد فضای سبز، سامان دهی و دفع بهداشت پسماندهای شهریاحداث جایگاه CNG، یک باب سرویس بهداشتی در ورودی ارمغانخانه انتقال جایگاه دامی به خارج از محدوده شهر، مبلمان شهری و زیباسازی باید برنامه های کارشناسی شده در دستور کار قرار گیرد.

استاندار زنجان افزود: شرکت تعاونی تشکیل و زمین به تعاونی داده شود و زیر ساختها را کمک می کنیم و در تکمیل از منابع استفاده کنیم و کلیه دستگاههای زیربط در عمران شهری ساماندهی لازم را داشته باشند و نسبت به امکانات و ایجاد مجتمع رفاهی و غیره برنامه ریزی را در نظر داشته باشند.

رئوفی نژاد تصریح کرد: دستگاههای اجرایی برای ساخت و ساز و ایجاد سیستم روشنایی، روی کار بیاید و کارها را با سرعت بیشتر در راستای تحقق پروژه ها انجام دهد.

وی از کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی سبزه میدان (زینبیه) در سوم خرداد سال جاری خبر داد و افزود: در این راستا تخریب فروشگاه و مدارس و ساختمان دارای همزمان کلنگ زنی می شود و باید بخش خصوصی به طور جدی وارد شود.

استاندار زنجان گفت: دستگاههای اجرایی محیط زیست، شهرداری، معاونت عمرانی و راه و ترابری باید نسبت به تحقق این پروژه ها در سال جهاد اقتصادی تلاش مضاعف را داشته باشند.