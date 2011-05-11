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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۷

پیش تولید"جنون دو نفره" آغاز شد

پیش تولید"جنون دو نفره" آغاز شد

پیش تولید فیلم ویدئویی"جنون دو نفره" به نویسندگی عباس نعمتی و تهیه کنندگی حسن شکوهی آغاز شد.

 حسن شکوهی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم تلویزیونی هم اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد. نویسنده آن عباس نعمتی است اما هنوز کارگردان فیلم مشخص نشده است. در این تله فیلم که محصول شبکه یک سیما است من به عنوان بازیگر و تهیه کننده حضور دارم.

وی درباره فیلم سینمایی"من و بابام" که تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد گفت: فیلمنامه را برای دریافت پروانه ساخت ارائه کرده‌ایم، امیدواریم به زودی پروانه را دریافت کنیم. فیلمنامه این فیلم توسط شعله شریعتی نوشته شده و ایرج طهماسب مشاور کارگردان فیلم است. در حال حاضر نویسنده در حال بازنویسی فیلمنامه است و امیدوارم که تا یک ماه دیگر بتوانیم فیلم را کلید بزنیم.

حسین زندباف مشاور تهیه‌کننده این پروژه است و داستان آن درباره دختر و پسربچه‌ای است که در همسایگی هم هستند و مادر و پدرشان از هم جدا شده‌اند. تنهایی این دو کودک را به هم نزدیک می‌کند. حسن شکوهی بازی در فیلم‌های سینمایی"عینک دودی"، "توکیو بدون توقف"، "هر چی تو بخوای" و... را در کارنامه دارد. ایرج طهماسب پیش از این در فیلم سینمایی "عینک دودی" با شکوهی همکاری کرده است.
 
کد مطلب 1308702

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