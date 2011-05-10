فولاد نطنز به دلیل غرور بازیکنان راهی دسته دوم شد

مصطفی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: دیروز با ناراحتی و آمپول وارد زمین شدم و عملا نمیتوانستم در زمین کاری از پیش ببرم اما همه تلاش خود را به کار گرفتم تا تیم پیروزی در این بازی را ازآن خود کند.
وی ادامه داد: خط دفاعی و دروازهبان فولاد نطنز از ابتدای فصل ضعیف بود، تیم ما در فصل جاری در همه بازیهای خود گل میخورد و این نشانه ضعیف بودن خط دفاعی ماست. نمیدانم در مورد سقوط فولاد نطنز به لیگ دسته دو چه باید بگویم اما میدانم که همه بازیکنان از این سقوط هستند.
مهاجم تیم فولاد نطنز اصفهان گفت: در بازی دیروز به سختی برای تیمم به میدان رفتم زیرا به دلیل کشیدگی عضلههای پایم نمیتوانستم کاری را از پیش ببرم.
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