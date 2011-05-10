بازدید سفرا از پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سرداری معاون دفتر فنی بیابان زدایی سازمان جنگل با بیان این مطلب افزود: پروژه ترسیب کربن یکی از پروژ های مشترک بین المللی جمهوری اسلامی ایران با برنامه عمران ملل متحد(UNDP) و تسهیلات جهانی زیست محیطی((GEF است که به منظور افزایش میزان جذب کربن هوا از طریق توسعه پوشش گیاهی که منجر به ارائه مدل جذب کربن در اکوسیستم های خشک می شود، اجرا خواهد شد.

سرداری هدف از بازدید سفرا را معرفی پتانسیل و توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در بسیج جوامع محلی و جلب مشارکت مردم در توسعه روستایی قلمداد کرد و پروژه ترسیب کربن را از طرح های بین المللی و مشارکتی برشمرد که مردم نقش اصلی و محوری را در مدیریت اراضی آن برعهده دارند.



وی همچنین خاطر نشان ساخت: دفتر برنامه عمران ملل متحد پروژه ترسیب کربن در اراضی حسین آباد را یکی از موفق ترین پروژه مشترک جمهوری اسلامی با آژانس های بین المللی اعلام کرد و بسیار مشتاق است این الگوی موفق را به سایر مناطق خشک کشور تعمیم دهد.

گفتنی است: سفرای کشور های مزبور امروز سه شنبه بیستم اردیبهشت یه مدت دو روز عازم خراسان جنوبی شدند تا از ترسیب کربن در حسین آباد غیناب شهرستان بیرجند بازدید کنند.

