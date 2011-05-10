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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

در منطقه 10 تهران/

مالکان بافتهای فرسوده از پرداخت عوارض صدور پروانه معاف شدند

مالکان بافتهای فرسوده از پرداخت عوارض صدور پروانه معاف شدند

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: در راستای هدایت و بسترسازی عملیات احیا و بهسازی بافتهای فرسوده و املاک واقع در آن و مطالعات طرح منظر شهری متناسب با نیازهای شهروندان، مالکان بافتهای فرسوده منطقه 10 از پرداخت عوارض صدور پروانه معاف شدند.

معاون شهرسازی منطقه 10 در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران، با اعلام این خبر افزود: از مهمترین اقدامات سال جاری این منطقه اجرای پروژه های مشارکتی است و شهرداری آمادگی لازم برای جذب سرمایه گذار و اعطای تسهیلات را دارد.

محمود کلایه ادامه داد: همچنین از دیگر برنامه های منطقه تصویب طرح های موضعی محور پروژه یادگار امام (ره) – خیابان قزوین ، گذرپشت خیابان های نواب و امام خمینی (ره) و طرح منظر شهری است که بعد از بررسی مشاور طرح ، توسط حوزه شهرسازی شهرداری تهران به تصویب می رسد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیازسنجی به عمل آمده از محلات و شناسایی کمبودها و مشکلات موجود طرح منظر شهری در محلات مختلف، بنا به درخواستها و نیازهای شهروندان آماده شده و توسط حوزه شهرسازی شهرداری تهران مصوب می شود.

کلایه خاطرنشان کرد: با اطلاع رسانی و ایجاد بستر مناسب جهت نوسازی و ارائه تسهیلات ویژه از جمله اعطای وام 15 میلیونی به ازای هر واحد ، معافیت عوارض صدور پروانه و ... درخواست شهروندان برای ساخت ملک یا تجمیع به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در صددیم مردم را جهت نوسازی تشویق کنیم .

معاون شهرسازی منطقه 10 دیگر برنامه های این حوزه را صدور مجوز برای مجتمع های ایستگاهی مترو جدید واقع در محدوده این منطقه بر شمرد و یادآور شد: با توجه به احداث ایستگاه مترو در خیابان آزادی ، مجوز ساخت برای مجتمع های تجاری صادر می شود.

وی در پایان به اهم کارهای سال گذشته اشاره کرده و اظهار داشت: در سال 88 از 1094 درخواست صدور پروانه 529 پروانه و 1069 دستورنقشه صادر شد . همچنین 987 مورد از پرونده ها به کمیسیون ماده 100 ارسال شد و در مجموع تعداد بازدیدهای این حوزه از پروژه ها و فعالیتهای سطح منطقه 7987 مورد بوده است که امیدواریم با برنامه ریزی های به عمل آمده برای سال 89 ارقام ساخت و ساز افزایش یافته و شهروندان با تجمیع قطعات ریزدانه در اصلاح بافت موجود مشارکت نموده و از تخفیف های مربوط به تجمیع قطعات استفاده کنند.

کد مطلب 1308718

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