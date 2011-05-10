مالکان بافتهای فرسوده از پرداخت عوارض صدور پروانه معاف شدند

معاون شهرسازی منطقه 10 در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران، با اعلام این خبر افزود: از مهمترین اقدامات سال جاری این منطقه اجرای پروژه های مشارکتی است و شهرداری آمادگی لازم برای جذب سرمایه گذار و اعطای تسهیلات را دارد.

محمود کلایه ادامه داد: همچنین از دیگر برنامه های منطقه تصویب طرح های موضعی محور پروژه یادگار امام (ره) – خیابان قزوین ، گذرپشت خیابان های نواب و امام خمینی (ره) و طرح منظر شهری است که بعد از بررسی مشاور طرح ، توسط حوزه شهرسازی شهرداری تهران به تصویب می رسد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیازسنجی به عمل آمده از محلات و شناسایی کمبودها و مشکلات موجود طرح منظر شهری در محلات مختلف، بنا به درخواستها و نیازهای شهروندان آماده شده و توسط حوزه شهرسازی شهرداری تهران مصوب می شود.

کلایه خاطرنشان کرد: با اطلاع رسانی و ایجاد بستر مناسب جهت نوسازی و ارائه تسهیلات ویژه از جمله اعطای وام 15 میلیونی به ازای هر واحد ، معافیت عوارض صدور پروانه و ... درخواست شهروندان برای ساخت ملک یا تجمیع به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در صددیم مردم را جهت نوسازی تشویق کنیم .

معاون شهرسازی منطقه 10 دیگر برنامه های این حوزه را صدور مجوز برای مجتمع های ایستگاهی مترو جدید واقع در محدوده این منطقه بر شمرد و یادآور شد: با توجه به احداث ایستگاه مترو در خیابان آزادی ، مجوز ساخت برای مجتمع های تجاری صادر می شود.

وی در پایان به اهم کارهای سال گذشته اشاره کرده و اظهار داشت: در سال 88 از 1094 درخواست صدور پروانه 529 پروانه و 1069 دستورنقشه صادر شد . همچنین 987 مورد از پرونده ها به کمیسیون ماده 100 ارسال شد و در مجموع تعداد بازدیدهای این حوزه از پروژه ها و فعالیتهای سطح منطقه 7987 مورد بوده است که امیدواریم با برنامه ریزی های به عمل آمده برای سال 89 ارقام ساخت و ساز افزایش یافته و شهروندان با تجمیع قطعات ریزدانه در اصلاح بافت موجود مشارکت نموده و از تخفیف های مربوط به تجمیع قطعات استفاده کنند.