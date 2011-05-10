"آدرین پال" بهترین فیلم سال مجارستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا در چهل و دومین دوره هفته فیلم مجارستان که مهم‌ترین جشنواره سینمایی این کشور به شمار می‌رود، دیشب در مراسم اختتامیه فیلم "آدرین پال" بهترین فیلم سال سینمای مجارستان شد.



این فیلم سال گذشته در بخش نوعی نگاه جشنواره کن به نمایش در آمد. "آدرین پال" که دومین فیلم اگنس کوچیس است همچنین جوایز فیلم برگزیده تماشاگران، بهترین صدابرداری و بهترین تهیه‌کنندگی را دریافت کرد.



کورنل موندروجو برای کارگردانی فیلم "پسر حساس : پروژه فرانکنشتین" جایزه بهترین کارگردانی را به خود اختصاص داد. این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلمبرداری را دریافت کرد.



تونده باکسکو برای بازی در فیلم "داستان‌های شرقی" برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. جایزه بهترین بازیگر مرد به ژولت لازلو برای بازی در فیلم "باکره‌ای که با مرگ رقصید" اهدا شد. دو جایزه هیئت داوران دانشجویی و بهترین تدوین نیز به فیلم " به سمت زمین بدو" ساخته ژومبور دیگا تعلق گرفت.