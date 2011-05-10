حسین صابری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: اوایل خردادماه پیش تولید این فیلم سینمایی به کارگردانی امیر حسین جهددوست در تهران آغاز می‌شود. "مامانم رو قورت نده" نام موقت این فیلم است که قرار است تغییر کند.

وی ادامه داد: این فیلم در ژانر کودک و نوجوان تولید می‌شود و قرار است به صورت سه بعدی فیلمبرداری شود. دوربین فیلم قرار است به زودی وارد ایران شود تا بتوانیم به بهترین صورت فیلمبرداری را آغاز کنیم. حدود 15 روز دیگر بازیگران فیلم مشخص می‌شوند.

امیرحسین جهدوست کارگردانی فیلم "بی‌انتها" را در کارنامه دارد که در یک پلان سکانس فیلمبرداری شده است. پروانه ساخت فیلم تازه جهددوست با نام "مامانم کجاست" صادر شده است.