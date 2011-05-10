"سیره و سرگذشت امام موسی صدر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "سیره و سرگذشت امام موسی صدر" که در دو جلد منتشر شده است نگاهی تاریخی ـ تحلیلی به جنبههای سیاسی و فعالیتهای اجتماعی زندگی امام موسی صدر در لبنان دارد.
جلد اول این کتاب تاریخ فعالیتهای وی را از ورود به لبنان تا سال 1974 در بر میگیرد و جلد دوم، فاصله سالهای 1975 تا 1978 یعنی سال ربودن وی به دست قذافی را پوشش میدهد .این کتاب روایتی تاریخی دارد و بیانیهها و سخنرانیهای کلیدی و مهم امام موسی صدر در آن گنجانده شده است.
این کتاب در غرفه مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران عرضه شده است.
