مشاغل بهداشتی درمان بالاترین صدمات شغلی را وارد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبری ظهر سه شنبه در همایشی که به مناسبت روز ماما در محل سالن شهید چمران گناباد برگزار شد، اظهار داشت: استرس یک پاسخ درونی و دفاعی انسان ها در مقابل موقعیتی است که کنترل آن را مشکل و سخت می کند و جزو همیشگی زندگی ماست.

وی با بیان اینکه استرس شغلی یکی از انواع استرس هاست افزود: استرس شغلی، یک بیماری مزمن است که در نتیجه شرایط سخت کار به وجود می آید و باعث کاهش تمرکز حواس، اشکال در تصمیم گیری، حواس پرتی و اختلال حافظه می شود.

اکبری با بیان اینکه برخی از افراد بهتر می توانند با عوامل استرس زا مقابله کنند، افزود: ما اوقات شبانه روز را در محیط کار می گذرانیم و این کار خود یک عامل استرس زا است.

وی گفت: فرسودگی یا سرخوردگی به عنوان تحمیل جسمی روانی تعریف می شود که یک نگرش منفی و مثبت به شغل ایجاد می کند و لذا باعث بی تفاوتی، نارضایتی شغل، حالت بیگانگی ایجاد می شود.

وی با اشاره به عاقبت با فشارهای روانی گفت: مشکلات جسمانی شامل بیماری های قلبی، فشار خون، گوارش، اختلال خوابهای بدنی، مشکلات روانی شامل دل مردگی، احساس جدایی بیگانگی با دیگران، تحریک پذیر و زود خشمگین شدن و مشکلات رفتاری شامل: درگیری مکرر با همکاران، کاهش کمی و کیفی کار، محدود شدن فعالیت های تفریحی، گوشه گیری، فرار از کار و عیب های مکرر، تخریب عمدی، سوانح، حوادث از جمله عواقب فشارهای روانی است.

اکبری در مورد دلایل استرس شغلی گفت: ویژگی های شخصیتی یکی از دلایل استرس شغلی است اما شرایط شغلی مسلمأ بر آن تأثیرگذار است.