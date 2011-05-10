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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

در یک فیلم هالیوودی/

ستاره پیشین فوتبال جهان سارق بانک می‌شود!

ستاره پیشین فوتبال جهان سارق بانک می‌شود!

رونالدو ستاره اسبق تیم ملی برزیل که چندی پیش از دنیای فوتبال خداحافظی کرد قصد دارد وارد عرصه بازیگری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو ستاره اسبق تیم ملی برزیل و فوتبال جهان که چند ماه پیش به دلیل مصدومیت از دنیای فوتبال خداحافظی کرد قصد دارد وارد دنیای هالیوود شود.

مهاجم اسبق تیم های بارسلونا، رئال مادرید و میلان روز گذشته اعلام کرد قرار است در فیلم جدید مارسیو گارسیا کارگردان برزیلی بازی خواهد کرد. رونالدوی 34 ساله می گوید :" می خواهم هنر بازیگری را تجربه کنم، چرا که به آن علاقه دارم و می‌دانم موفق خواهم شد."

رونالدو در این فیلم که فیلمبرداری آن ماه آینده در لس آنجلس آغاز خواهد شد نقش یک سارق بانک را بازی خواهد کرد. جولیت لوئیس نقش اول زن این فیلم را بازی می کند و اندی گارسیا و جولیانا پائس هم در این فیلم هنرنمایی خواهند کرد.

رونالدو پا جای پای اریک کانتونا و وینی جونز گذاشته که بعد از خداحافظی از فوتبال به دنیای سینما قدم گذاشتند.

کد مطلب 1308791

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