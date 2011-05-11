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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

سرپرستان چهار هیئت ورزشی استان البرز منصوب شدند

سرپرستان چهار هیئت ورزشی استان البرز منصوب شدند

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرستان چهار هیئت ورزشی استان البرز یعنی هیئتهای دوچرخه سواری،جانبازان و معلولین، شطرنج و دو ومیدانی منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به پیشنهاد مدیرکل تربیت بدنی استان البرز، مجید سبزه پرور به عنوان سرپرست هیئت دوچرخه سواری استان البرز از سوی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.

همچنین بنا به پیشنهاد فیروزگاه، سعید براتی به عنوان سرپرست هیئت جانبازان ومعلولین استان البرز از سوی رئیس فدراسیون جانبازان ومعلولین منصوب شد.

در عین حال بنا به پیشنهاد مدیرکل تربیت بدنی البرز، محمدرضا اسد الهی به عنوان سرپرست هیئت شطرنج استان البرز از سوی رئیس فدراسیون شطرنج منصوب شده است.

بنا به پیشنهاد فیروزگاه، محمدمرادی نیز به عنوان سرپرست هیئت دو ومیدانی استان البرز از سوی رئیس فدراسیون دو ومیدانی منصوب شد.

کد مطلب 1308796

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