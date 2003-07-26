استرس خبرنگاران درمتن حوادث تلخ اجتماعي گم مي شود

كارشناس بهداشت روان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" خبرنگارارن ارتباطي مستقيم با جامعه داشته و همواره مشكلات اجتماعي، جنگ ، خشونت و حوادث را پوشش مي دهند لذا كار آنها مستلزم شاهد بودن و دقت در اين وقايع نامطلوب است."

دكتر نيلوفر مهدوي افزود:" محدوديت زماني در ارائه كار، نظارت دقيق بر عملكرد شغلي و ناامني شغلي را از عمده ترين عوامل استرس شغلي خبرنگاران عنوان كرد و گفت:" سرعت در خبررساني ، نطارت دقيق ومورد نقد قرار گرفتن مطالب ارائه شده از سوي خيل عظيمي از مخاطبان و ناامني حرفه اي به عنوان اجزاي لاينفك حرفه خبرنگاري ، فعالان اين شغل را به نوعي درگير اين سه عامل مي كند."

وي افسردگي، ابتلا به بيماريهاي روان تني نظير آسم، بيماريهاي پوستي ، ميگرن را از پيامدهاي استرس هاي شغلي خبرنگاران دانست و گفت:" استرس هاي شغلي با توجه به اينكه به صورت مزمن و در دراز مدت فرد را درگير مي كنند ، اثرات بيشتري به نسبت استرسهاي مقطعي روي فرد بر جاي مي گذارند."

وي با اعتقاد به اينكه استرس هاي شغلي عملكرد طبيعي بدن و بازدهي مطلوب حرفه اي را مختل مي كند، ادامه داد:" نداشتن ساعت كاري رسمي و مشخص و وجود رقابت در سرعت و دقت خبررساني ، استرس شغلي حرفه خبرنگاري را دو چندان مي كند و از آنجا كه استرس و هيجان موجب تضعيف سيستم دفاعي و عصبي خودكار بدن مي شود ، علاوه بر اينكه فرد را به واكنش هاي جنگ و گريز وادار مي كند، موجب بروز انواع بيماريها نظير افزايش فشار خون، افزايش ضربان قلب و ... مي شود."

اين روانپزشك تعديل ساعت كاري، بهينه كردن اوقات فراغت، استفاده از روشهاي كنترل اعصاب و تمرينات آرامش بخش و فعاليت هاي ورزشي را به شاغلين در اين حرفه توصيه كرد وافزود:" بهبود فضاي كاري نظير متناسب كردن دماي محيط كار و استفاده از روش هاي كاهش آسيب هاي ناشي از كار با كامپيوتر نيز همواره بايد از سوي كارفرمايان و خبرنگاران رعايت شود."