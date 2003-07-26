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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۳:۴۹

تا روز خبرنگار، روز آگاهي ( 6 )

استرس خبرنگاران درمتن حوادث تلخ اجتماعي گم مي شود

استرس خبرنگاران درمتن حوادث تلخ اجتماعي گم مي شود

به رغم آنكه طبق برآوردهاي جهاني آتش نشانان ، نيروهاي پليس و رانندگان آمبولانس داراي پر استرس ترين مشاغل معرفي مي شوند ولي استرس خبرنگار به عنوان نظاره گر تمامي رويدادهاي تلخ اجتماعي در متن اين حوادث ناديده گرفته مي شود.

كارشناس بهداشت روان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" خبرنگارارن ارتباطي مستقيم با جامعه داشته و همواره مشكلات اجتماعي، جنگ ، خشونت و حوادث را پوشش مي دهند لذا كار آنها مستلزم شاهد بودن و دقت در اين وقايع نامطلوب است."

دكتر نيلوفر مهدوي افزود:"  محدوديت زماني در ارائه كار، نظارت  دقيق بر عملكرد شغلي و ناامني شغلي را از عمده ترين عوامل استرس شغلي خبرنگاران عنوان  كرد و گفت:" سرعت در خبررساني ، نطارت دقيق ومورد نقد قرار گرفتن مطالب ارائه شده از سوي خيل عظيمي از مخاطبان و ناامني حرفه اي به عنوان اجزاي لاينفك حرفه خبرنگاري ، فعالان اين شغل را به نوعي درگير اين سه عامل مي كند." 

وي افسردگي، ابتلا به بيماريهاي روان تني نظير آسم، بيماريهاي پوستي ، ميگرن را از پيامدهاي استرس هاي شغلي خبرنگاران دانست و گفت:"  استرس هاي شغلي با توجه به اينكه به صورت مزمن و در دراز مدت فرد را درگير مي كنند  ، اثرات بيشتري به نسبت استرسهاي مقطعي روي فرد بر جاي مي گذارند."

وي  با اعتقاد به اينكه  استرس هاي شغلي عملكرد طبيعي بدن و بازدهي مطلوب حرفه اي  را مختل مي كند، ادامه داد:"  نداشتن ساعت كاري رسمي و مشخص و وجود رقابت در سرعت و دقت خبررساني ،  استرس شغلي حرفه خبرنگاري را دو چندان مي كند و از آنجا كه استرس و هيجان  موجب تضعيف سيستم دفاعي و  عصبي خودكار بدن  مي شود ، علاوه بر اينكه فرد را به واكنش هاي جنگ و گريز وادار مي كند، موجب بروز انواع بيماريها نظير افزايش فشار خون، افزايش ضربان  قلب و ...  مي شود."

اين روانپزشك تعديل ساعت كاري، بهينه كردن اوقات فراغت، استفاده از روشهاي كنترل اعصاب و تمرينات آرامش بخش و فعاليت هاي ورزشي را به شاغلين در اين حرفه توصيه كرد وافزود:" بهبود فضاي كاري نظير متناسب كردن دماي محيط كار و استفاده از روش هاي كاهش آسيب هاي ناشي از كار با كامپيوتر نيز همواره بايد از سوي كارفرمايان و خبرنگاران رعايت شود."

کد مطلب 13088

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