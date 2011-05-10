چاقی شایع ترین علت بیماریهای غدد کودکان در فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز،حسین مروج با بیان اینکه اختلالات تغذیه ای ناشی از عدم آگاهی والدین و همچنین اعتقادات نادرست آنها نسبت به تغذیه کودکان از دلایل اصلی چاقی در کودکان است، افزود: مصرف مواد غذایی بی ارزش در سنین کودکی، ‌مصرف فست فودها به میزان زیاد، عدم تحرک بچه ها و روی آوردن آنها به بازیهای کامپیوتری یا تماشای تلویزیون به جای بازیهای همراه با تحرک بدنی، زمینه چاقی را در کودکان فراهم می کند.

وی اظهار داشت: احتمال ابتلا به عوارض چاقی از جمله افزایش فشارخون، چربی، قند و دچار شدن به بیماریهای قلبی در کودکان بیشتر از بزرگسالان است. با اشاره به اینکه درمان چاقی در افرادی که از بچگی دچار این مشکل می شوند سخت تر از بزرگسالان است ،‌گفت : توجه به تغذیه مناسب و تحرک بدنی کودکان ضروری است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیرازبیان کرد: اختلالات وزن شامل لاغری یا چاقی از علل بیماریهای غدد کودکان هستند که در گذشته بیشتر نگرانیها به دلیل لاغری کودکان بود اما در حال حاضر شیوع چاقی افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: چاقی کودکان می تواند مشکلاتی را برای سلامتی آنها به وجود آورد که والدین خطر این مسئله را درک نمی کنند.

مروج در خصوص دیگر بیماریهای شایع در بین کودکان فارس نیز خاطر نشان کرد: کم کاری تیروئید ،‌ کوتاهی قد، دیابت و بلوغ زودرس یا دیررس دیگر بیماریهای شایع غدد در کودکان این استان است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیرازبیان کرد: در حال حاضر کودکان در بدو تولد در زمینه کم کاری تیروئید غربالگری می شوند که در صورت تشخیص زودهنگام این مشکل و پیگیری مناسب آن، ‌مبتلایان به این بیماری با مصرف روزانه دارو مانند سایر افراد جامعه زندگی می کنند البته درصورتیکه درمان این کودکان به موقع و به طور صحیح انجام نشود بیمار دچار عقب افتادگی ذهنی می شوند.