جزئیات شبکه ملی فرهنگی دیجیتال/ شبکه نیاز به تایید معاونت علمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح طراحی، تجهیز و راه اندازی شبکه ملی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله پروژه های ملی کلان است که در آذرماه 88 از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب رسید که طی امضای تفاهم نامه ای اجرای آن به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد.



این تفاهم نامه به مبلغ 100 میلیارد ریال به وزارت ارشاد واگذار شد. با اجرای این پروژه بیش از 500 نقطه کشور به فناوریهای پیشرفته و تجهیزات مجازی مجهز می شوند.



این طرح در دو فاز اجرایی می شود که قرار است در فاز اول تجهیزات رایانه ای مورد نیاز 500 مرکز فرهنگی در سراسر کشور و فاز دوم تجهیزات هزار مرکز فرهنگی تامین شود.



طبق تفاهم نامه میان وزارت ارشاد و معاونت علمی ریاست جمهوری زمان پایان این پروژه آذر سال 90 ذکر شده است که رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از افتتاح فاز اول این طرح در اوایل خرداد ماه خبر داد در حالی که معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح این مرکز را منوط به تایید این معاونت دانست.



راه اندازی مرکز فرهنگی تا اوایل خرداد



عیسی زارع پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این مرکز در جهت راه اندازی شبکه ملی فرهنگی گفت: با امضای این تفاهم نامه 500 مرکز فرهنگی به خدمات دیجیتال مجهز و 500 مرکز فرهنگی و هنری با عنوان مراکز رشد فرهنگی راه اندازی می شود.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه در دو فاز اجرایی می شود، خاطر نشان کرد: در فاز اول افتتاح همزمان 200 مرکز فرهنگی دیجیتال در 15 استان را در دستور کار داریم که در اوایل خرداد ماه سال جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون علمی ریاست جمهوری افتتاح خواهد شد.



زارع پور، راه اندازی یکصد مرکز فرهنگی دیجیتال در سراسر کشور را از برنامه های فاز دوم این پروژه کلان ملی ذکر کرد و توضیح داد: با احتساب مراکز فاز اول، در فاز دوم تا هزار مرکز فرهنگی دیجیتال در کشور و 32 مرکز رشد رسانه های دیجیتال در مراکز استانها تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد.



رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال همچنین از راه اندازی مرکز فرهنگی سیار در کشور خبر داد و یاداور شد: به منظور ارائه خدمات فرهنگی دیجیتال در نقاط محروم کشور اقدام به راه اندازی 10 مرکز فرهنگی دیجیتال سیار می شود.



وی کل مبلغ این تفاهم نامه را یکصد میلیارد ریال معادل 10 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: از این میزان تاکنون حدود 50 درصد آن محقق شده است.



تعیین زمان افتتاح مرکز منوط به تایید معاونت علمی



حسین سالارآملی مقام مسئول در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات طرح کلان ملی شبکه ملی فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: این طرح با هدف تامین هزینه‌ ارتباطات پرسرعت میان مراکز فرهنگی در سراسر کشور با شبکه ملی داده ها، تهیه 200 عنوان بسته نرم افزاری رسانه ای جدید با مضامین و موضوعات فرهنگی و آموزشی متنوع و ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی VPN از طریق روشهای برون سپاری و استقرار مجموعه سامانه های نرم افزاری برخط بر روی شبکه ملی داده ها در دستور کار قرار گرفت.



وی ادامه داد: در حال حاضر این پروژه از سوی وزارت ارشاد در حال اجرا است که پیشرفتهای خوبی در زمینه راه اندازی شبکه ملی فرهنگی کشور نیز داشته است.



سالارآملی با تاکید بر اینکه تاکنون زمان دقیقی برای افتتاح این مرکز تعیین نشده است، اضافه کرد: راه اندازی این مراکز نیاز به بررسی و ارزیابی دارد که تاکنون زمان دقیقی برای افتتاح این مرکز اعلام نشده است.