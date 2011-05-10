به گزارش خبرگزاری مهر، هادی قدکچی گفت: به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی، این سازمان وظایف خود را در حوزه تصدیگری به بخش خصوصی واگذار کرده است.
وی تاکید کرد: اتحادیه ها و انجمنهای صنفی نیز بایستی نقش واقعی خود را در حوزه فعالیت مرتبط ایفا کنند و آنچه که در فرآیند تولید تاثیر گذار است و یا بعنوان یک تهدیدی برای صنعت اعلام میشود را کنترل کنند.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور افزود: سازمان دامپزشکی در قالب وظایف قانونی خود به عنوان بخشی از نظام حاکمیتی در حوزه بهداشتی، پیشگیری و قرنطینهای را بر عهده خواهد داشت و میتواند با اطلاع از وضعیت بحرانها و تشخیص به هنگام تهدیدها، توصیههایی جهت اصلاح ساختار صنعت و هدایت منابع در این جهت را داشته باشد.
وی افزود: به عنوان یک وظیفه حاکمیتی سازمان دامپزشکی از محصولاتی که در شرایط خوب بهداشتی تولید و عرضه میشوند مثلا از تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک وعرضه فرآوردههای پروتئینی در بستهبندیهای بهداشتی به عنوان یک اولویت حمایت می کند.
قدکچی تصریح کرد: مصرف مرغ بدون بستهبندی بهداشتی که قابل ردیابی نباشد به هیچ وجه از نظر این سازمان توصیه نمیشود، بنابراین اتحادیهها و انجمنهای صنفی نیز بر این اساس میتوانند تولید در صنایع وابسته به خود را برنامهریزی کنند.
وی با تاکید بر این که اتحادیهها و انجمنهای صنفی با کسب تواناییهای لازم، عهدهدار وظایف خود هستند، گفت: انجام وظیفه و پاسخگویی مستلزم داشتن اختیارات است.
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