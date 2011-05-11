دولت به جای ساخت نمایشگاه به ساخت مجموعه شهر آفتاب کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، دکتر محمد هادی ایازی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلای تهران، استقبال ناشران از این نمایشگاه را خوب ارزیابی کرد و گفت: با این وجود، باید توجه داشته باشیم که مصلی، فضای نمایشگاهی ندارد و باید متناسب با نمایشگاه کتاب، ساخت و ساز در آن صورت گیرد که امیدواریم در سال های آتی این کار انجام شود.

وی در خصوص پیشنهاد وزارت ارشاد در خصوص ساخت نمایشگاه، اظهار داشت: بر اساس آنچه که در اخبار آمده، وزیر محترم ارشاد نامه ای را به ریاست جمهوری نوشته و خواستار شده تا 50 هکتار زمین برای احداث نمایشگاه در اختیارشان قرار گیرد.

ایازی تصریح کرد : هم اکنون در تهران مکانی به عنوان نمایشگاه بین المللی وجود دارد اما به دلیل مشکلات ترافیکی نمایشگاه های کمتری در آن برگزار می شود .

احداث باغ کتاب در اراضی عباس آباد توسط شهرداری

وی با اشاره به ساخت باغ کتاب در اراضی عباس آباد افزود : شهرداری مکانی را در اراضی عباس آباد در حال ساخت دارد که دارای 63 هزار متر مربع زیربنا و 32 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی است که هم اکنون با 72 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است و پیش بینی می کنیم شهریور ماه امسال به بهره برداری برسد.

معاون شهردار تهران افزود : با ساخت این مجموعه نمایشگاهی می توان در طول سال، بارها نمایشگاه کتاب را در هر فصل برگزار کرد .

وی با اشاره به احداث مجموعه شهر آفتاب نیز گفت : مجموعه شهر آفتاب در اراضی مجاور حرم حضرت امام (ره) نیز با 1.5 میلیون متر مربع مساحت در حال ساخت است که فاز اول آن در سال 91 با فضای نمایشگاهی و فاز دوم آن در سال 92 به بهره برداری می رسد.

مکان جدید در شهر پرند برای نمایشگاه کتاب ضرورتی ندارد

سخنگوی شهرداری تهران با بیان این که اخباری دیگری نیز در خصوص آنکه دولت می خواهد نمایشگاهی با وسعت سه میلیون متر مربع در شهر پرند احداث کند که زمان بندی آن را نیز خودشان اعلام خواهند کرد، افزود: با توجه به احداث باغ کتاب و بهره برداری از مجموعه در حال ساخت شهر آفتاب تا دو سال آینده، به نظر می رسد این که دولت بخواهد مکان جدیدی در شهر پرند برای نمایشگاه کتاب احداث کند، ضرورتی نداشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مطرح شده در خصوص احداث نمایشگاه در پارک چیتگر ، گفت : پارک چیتگر به عنوان ریه تنفس گاهی شهر تهران است و به همین دلیل نمی توان در آن ساخت و ساز و پارک را تبدیل به نمایشگاه کرد ، چراکه این محدوده مشکلات زیست محیطی تهران را مرتفع می کند و دولت نیز می داند که نباید این کار انجام شود .

ایازی خاطر نشان کرد : پیشنهاد این که چطور پارک به فضای نمایشگاهی تبدیل شود جای تأمل دارد و دولت می داند که اساسا امکان اجرای این کار وجود ندارد .

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بیان این که چه ضرورتی وجود دارد که فضاهای نمایشگاهی متعدد ساخته شود ، گفت : اگر دولت محترم پولی دارد که می خواهد نمایشگاه بسازد به شهرداری کمک کند تا مجموعه شهر آفتاب که سه برابر نمایشگاه بین المللی فعلی تهران است، سریعتر ساخته شده و به بهر برداری برسد .

تا کنون دولت کمکی به شهرداری نکرده است

ایازی تصریح کرد : تا کنون دولت در این زمینه کمکی به شهرداری نکرده است و حداقل می تواند پول ساخت مترو در این بخش را در اختیار شهرداری بگذارد تا این مکان زودتر بهر بهره برداری رسیده و شهروندان از آن استفاده کنند.

وی افزود : ضلع غربی حرم مطهر امام (ره) به عنوان زون فرهنگی تا فرودگاه امام پیش بینی شده است و باید بتوانیم این زون را تکمیل کنیم که بخشی از ان می تواند نمایشگاه باشد و همه نمایشگاه های تخصصی از جمله نمایشگاه کتاب تهران را در این مجموعه برگزار کنیم.